ندوة لأهالي الرّقّة لشرح أطماع الدولة التركيّة في الشرق الأوسط

وحضر الندوة التي عقدت في صالة التاج في مدينة الرقة، عدد من أهالي الرقة الى جانب حوالي 200 من أعضاء اتحادات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى على احتلال تركيا ومرتزقتها لمدن سريه كانيه/رأس العين وكري سبي/ وتل أبيض.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث الإداري في منظمات المجتمع المدني في الطبقة يوسف كوتي حول أهداف ومطامع الدولة التركية الاحتلالية في الشرق الأوسط، حيث ربط بين تاريخ المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وبداية العملية التركية لاحتلال مناطق جديدة في شمال شرق سوريا" معتبراً أن هذه الهجمات تأتي ضمن مسلسل تركي يُهدّد أي مشروع لحرية الشعوب، وخصوصاً شعوب الشرق الأوسط.

وأشار يوسف كوتي إلى قدم الأطماع التركية في المنطقة والتي تهدف إلى إعادة تاريخ الدولة العثمانية، ووأد حركات تحرر الشعوب بعد تحرير المناطق وانهيار دولة السلطنة في بداية القرن الماضي.

وعن ممارسات تركيا ومرتزقتها في المناطق التي احتلتها، أكد كوتي أن تركيا زجت بمرتزقتها تحت مسمى إرهابي دموي "نبع السلام"، نتج عنه ارتكاب ممارسات وحشية من قتل وتشريد الآلاف من السكان واحتلت مناطقهم، أمام أنظار جميع الدول التي تدعي أنها صديقة الشعب السوري.

وفي نهاية الندوة فُتح باب النقاش والاستفسار من قبل الحاضرين حول موضوع الندوة.

(ح م/ م)

ANHA