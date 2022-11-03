ندوة حوراية في تل حميس تناقش حرية المرأة وكفاحها ضد الظلم والاستعباد

تجمع العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وممثلون عن أحزاب سياسية في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو في صالة مزار الشهداء للمشاركة في الندوة الحوارية التي سلطت الضوء على نضال المرأة، وذلك بتنظيم من مؤتمر ستار.

الندوة أديرت من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية هيال خوير والإدارية في المجمع التربوي أمل الهيثم.

الحوار تمحور حول شعار ، "المرأة حياة وحرية" ودور المرأة في التطور الديمقراطي إضافة لمناقشة مفهوم الحياة الندية المشتركة.

الإدارية في مؤتمر ستار سناء عبد الرحمن شاركت آراءها وقالت: " المرأة التي لم تمتلك الحرية الكافية في المنزل يصعب عليها أن تأخذ حريتها خارج المنزل"

وأوضحت سناء الصعوبات التي تعاني منها المرأة في المجتمع الذكوري المتسلط بقولها: "المرأة مهمشة بشكل كامل وممنوعة من الدخول والخروج من المنزل، وعدم أخذ حريتها بذريعة الشرف، وخضعت لحكم الظروف لدى المجتمع"

وفي سياق متصل تابع المعلم في مدرسة تل حميس ماهر المطر، عن التفرقة بين الرجل والمرأة بوصفه "الطريق الذي سلكه الرجل كان ممهداً حيث حقق كل ما يتمناه من طموحات عكس المرأة "

وأوضح ماهر الصعوبات التي كانت تواجه المرأة في حياتها " الإطار الذي كانت فيه المرأة كان مهمشاً ومعطلاً في حياتها التشاركية مع الرجل، حيث ساعدت الذهنية الذكورية تفكير المرأة بأنه لا يجوز أن تكون عنصراً أساسياً في المجتمع "

وعن موضوع الذهنية الذكورية أشار الرفيق الإداري في مجلس ناحية تل حميس محمد الشمري، إلى السلطوية الذكورية التي كانت تستعبد المرأة بقوله: "السلطوية الذكورية قلصت من دور المرأة ضمن نطاق لا يسمح لها أن تعبر عن حريتها وأخذ دورها بشكل كامل، وهذا يعود إلى الأنظمة الدولية التي فرضتها حسب الدستور"

وبين محمد الشمري الكفاح الذي قدمته المرأة لتكون عنصراً أساسياً في بناء مجتمع متكامل يساوي بين الرجل والمرأة بقوله: "نضال المرأة وكفاحها بدأ ضد عبودية المرأة، وكفاحها لم يذهب سدى بل حققت انتصاراً في كسر إرادة الرجل الذكورية بحقها "

وأوضح الشمري البطولات التي سطرتها المرأة "الرفيقة بيريتان كانت تقاوم من أجل حرية المرأة والصعوبات التي مرت بها تاريخ نضالي مشرف للعالم وللمرأة خاصة، إلى أن أخذت حقوقها كاملة"

ومن جانبها قالت الإدارية في المجمع التربوي في ناحية تل حميس، ميديا فراس: "المجتمع لا ينظر للمرأة كعنصر فعال وناجح بل على العكس ينظر إليها على أنها جسد لرغباته الشخصية فقط"

وفي ختام حديثها بينت ميديا "بأن الحياة الندية المشتركة ترفض التملك والعبودية، وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لها دور كبير في نجاح وتقدم النساء وأخذ حقوقهن بشكل كامل كما نرى في عصرنا الحالي"

وفي ختام الندوة قال هيال الخوير: " على النساء متابعة مسيرتهن النضالية في وجه العنصرية الذكورية لتكن رائدات في جميع مجالاتهن، وهي قادرة على نزع حريتها من المجتمعات الشرقية والعالمية".

(م ج/سـ)

ANHA