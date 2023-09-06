ندوة حوارية لترسيخ وحدة مكونات شمال وشرق سوريا

عقد الحزب اليساري الكردي في سوريا بالتعاون مع مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، ندوة حوارية دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، تحت عنوان "لا للفتنة.. نعم لترسيخ وحدة مكونات شمال وشرق سوريا"، وذلك في صالة ماربيلا بمدينة الحسكة.

وبدأت الندوة الحوارية التي حضرها قرابة الـ 100 شخصية وممثلون عن الأحزاب السياسية ووجهاء العشائر وممثلو المؤسسات المدنية وعن المكونات، وبحضور ممثلين من قوات سوريا الديمقراطية، بالوقوف دقيقة صمت.

وضمت الندوة الحوارية محورين أساسيين، الأول كان عن الأزمة الحالية ورؤية الحزب اليساري الكردي في سوريا، تطرق فيه الأمين العام للحزب محمد موسى، إلى الوضع الراهن، وتدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية لشمال وشرق سوريا، ومحاولتها جر المنطقة إلى حرب طائفية، وكما أشاد فيها بدور قوات سوريا الديمقراطية في الوقوف بوجه المخططات وإفشالها.

أما المحور الثاني للندوة، فركّز على دور الإدارة الذاتية ومسد وقسد في استقرار المنطقة وترسيخ وحدة المكونات، أكد فيها عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ثابت الجوهر، دور قوات سوريا الديمقراطية في تحرير المنطقة، ومحاربتها المرتزقة وكيفية إفشالها للمخططات التي تحاك ضد المنطقة، ودورهم في ترسيخ الأمن والأمان.

وأشاد الحضور عبر مداخلاتهم بدور قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة، وأعلنوا كامل تضامنهم مع قواتهم العسكرية.

القيادي في العلاقات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة، آلان حسكي، أوضح عبر مداخلة له خلال الندوة الحوارية: "سنحافظ على مشروع أخوة الشعوب".

ونوّه آلان حسكي، إلى أن عملية تعزيز الأمن مستمرة، وقال: "فهي تستهدف مروّجي المخدرات والفاسدين والقائمين بأعمال إجرامية، وستكون قواتنا في مواجهتهم حتى تنظيف المنطقة من رجسهم".

وأشار حسكي إلى أن: "الجميع يعلم أن هناك تدخلات خارجية وهناك مستفيدين منها، فالنظام السوري ودولة الاحتلال التركي هم أكبر المستفيدين من هذه الأعمال والأحداث التي تجري، فاليوم الاحتلال التركي يهاجم مناطقنا، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها قواتنا".

وعلى هامش الندوة التي عقدت، التقت وكالتنا مع عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، ثابت الجوهر، وأكد: "هدفنا اليوم من عقد الندوة الحوارية وبحضور الشخصيات، هو شرح المخططات التي تحاك ضد مناطقنا، والتي تهدف إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية، بالإضافة لمحاولاتهم جر المنطقة إلى فتنة طائفية بين مكونات المنطقة عبر وسائل إعلامهم المسموم".

وأوضح الجوهر أن الآراء التي ظهرت خلال الندوة بيّنت أن مكونات شمال وشرق سوريا، بعشائرها وأبنائها تقف إلى جانب قواتها العسكرية، وتشد على أياديهم لضبط الأمن والاستقرار ولإفشال المخططات التي تحاك ضد المنطقة.

(آ أ/ م ح)

ANHA