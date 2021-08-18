ندوة حوارية لنساء ناحية تل براك بقامشلو

أقيمت الندوة في قاعة مسرح القومي لمركز الثقافة والفن في ناحية تل براك، بحضور العشرات من نساء الناحية.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم تحدثت إدارية منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة قامشلو، سناء خليل محمد.

وتطرقت سناء إلى الوضع السياسي الدائر في المنطقة عموماً وإلى الصعوبات التي تواجهها المرأة وقدمت بعض الحلول التي من شأنها النهوض بدورها.

وقالت سناء إن الثورة والمكتسبات التي تحققت في المنطقة لم تكن حدثاً اعتيادياً، حيث مارست فيها المرأة دور القيادة وناضلت في حدث ليس له مثال في التاريخ.

وأكدت سناء محمد على حديثها بالقول: "إصلاح المجتمع يبدأ بالنهوض بدور المرأة فيه وتحقيق حريتها".

بعدها فتحت إدارية مؤتمر ستار، ابتسام الحسين، باب النقاش واستمعت إلى أراء النساء لإيجاد ما يساعدهن للنهوض والعمل.

(كروب/ٍ س و)

ANHA