وتجمعت عضوات مؤتمر ستار، تحت شعار "معاً نحو المستقبل" لمناقشة دور المرأة في المجتمع وأساليب الحماية من الحرب الخاصة وكيفية الوقوف في وجهها، وذلك صباح اليوم، في مطعم جارجيلا في مدينة ديرك شمال وشرق سوريا.

وبعد بدء الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ركزت محاور الندوة على دور المرأة، كونها نواة الخلية الاجتماعية والركيزة الأساسية في نشأة الأجيال، وصقل مواهبها لتصبح من صناع المستقبل ضمن مفهوم العمل الاجتماعي المنظم، والابتعاد عن النزعة الفردية ليكون الجميع فاعلين ضمن المجتمع".

وتطرقت المحاوِرات في المحور الأول إلى الموازنة بين الذاكرة التحليلية والذاكرة العاطفية على عكس الرجل، الذي تطورت لديه الذاكرة التحليلية، وإقناع المرأة بأن لديها القدرة على المشاركة والنهوض القوي والسليم بالمجتمع".

أما المحور الثاني فركّز على محاولة الأنظمة الرأسمالية في القضاء على العقول النيرة والمبادئ والقيم والأخلاق من خلال تشويه الحقائق وطمس هوية الفرد في وضع المفاهيم الخاطئة من خلال إقناع الفرد بأن القوى هي من تسيطر".

وانتهت الندوة بعد مناقشتها من قبل الحضور والمحاورات اللواتي أكدن أن الحرب النفسية من أخطر الوسائل التي تستخدمها الأنظمة الرأسمالية في حربها ضد المجتمعات".

(س.و)

ANHA