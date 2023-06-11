ندوة حوارية لمناقشة قانون الأسرة

أقيمت الندوة اليوم، في قاعة الاجتماعات بجامعة الشرق في مدينة الرقة، بحضور عضوات مجلس المرأة السورية، وتجمع نساء زنوبيا، ومكاتب المرأة في الأحزاب السياسية، ومجلس الرقة المدني، والتنظيمات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، ومجلس إدلب الخضراء.

تحدثت خلال الندوة رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا عدالت عمر التي رحبت بالحضور، وأشارت إلى جهود المرأة في تطوير أساليب الحياة منذ بدايات التاريخ، وكيف سلبت منها حقوقها وبات يُمارس بحقها كل أشكال العنف.

كما أكدت أن "المرأة قوية بفكرها ونضالها وتحررها وستتخلص من العبودية والظلم والعذاب وستبني حياة حرة كريمة تليق بها وبمجتمعها".

ومن ثم عُرِضَ سنفزيون عن قانون الأسرة وكيفية المحافظة على العائلة.

ومن ثم تم مناقشة القانون والذي يتألف من ٤٠ مادة تنص على الزواج، والتفريق، والحضانة، والنفقة، وتزويج القاصرات، والنسب، والحياة الزوجية، وغيرها من المواد.

ثم افتتح باب المداخلات أمام المشاركات، فقد أكدت رئيسة لجنة المرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، ولاء الناجي، أن تنظيم الأسرة يبدأ من العائلة، وقالت: "عندما تكون العائلة منظمة، فلن تواجه هذه العائلة مشاكل أو خلافات".

من جهتها، شددت عضوة منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا، فيروز خليل، على وجوب تطبيق قانون الأسرة، "من أجل أن تأخذ المرأة حقوقها، ويتم القضاء على الذهنية الذكورية الممارسة ضدها".

هذا وتمت الإجابة على المداخلات من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في جامعة الشرق، نيروز مسلم، حيث أكدت أن تطبيق القانون سيكون لصالح المرأة، وخاصة فيما يتعلق بقانون منع تزويج القاصرات، وتنظيم عقود الزواج بالإضافة إلى ضرورة تقليل نسب الطلاق، والحضانة سواء كانت للأب أو للأم، إلى جانب تعدد الزوجات.

(م خ/ ي م)

ANHA