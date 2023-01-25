ندوة حوارية لمجلس سوريا الديمقراطية حول جرائم الاحتلال التركي المرتكبة في عفرين المحتلة

مع حلول الذكرى الخامسة لشن الاحتلال التركي ومرتزقته هجومه على مقاطعة عفرين، نظم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية مركز عفرين ـ الشهباء، ندوة حوارية حول الجرائم التي ترتكب في مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك في صالة مخيم سردم الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وحضرت الندوة التي حملت عنوان "تلاقي مصالح النظامين التركي والسوري في ذكرى الهجوم على مقاطعة عفرين" شخصيات من الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات المدنية في المقاطعة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تشكيل لجنة مؤلفة من الرئاسة المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي مركز عفرين ـ الشهباء، محمد حسن وبيريفان علي، وعضوة منسقية الأحزاب لإقليم عفرين، فلك علو، ليفتتح عضو المجلس محمد حسن، المحور الأول والذي حمل اسم "النظام والقومية والتغيير الديمغرافي الممنهج لعفرين".

وتطرق محمد حسن إلى السياسات التي تتبعها الدولة القومية؛ لاحتكار وسائل القوة المختلفة وعدم السماح للمجتمع بامتلاك حق الدفاع الذاتي والسياسة المجتمعية الديمقراطية، وخلق حالة من عدم الاستقرار والسلام. لتساعدها في ذلك نظرية الدولة والدين، وهذا ما فعلته دولة الاحتلال التركي في تعقيد المشهد السياسي السوري.

وتابع حسن حديثه "إن أهم المستفيدين من الأزمة السورية هي حكومة العدالة والتنمية الطورانية، لتبدأ بالتكشير عن أنيابها بالسيطرة على جميع السلطات في البلاد وإقصاء جميع معارضيها، ودعم المرتزقة لتحقيق هدفها في احتلال كافة مناطق الشمال السوري".

وأكمل "مع شن هجماتهم على مقاطعة عفرين، بدأ الاحتلال التركي ومرتزقته رسم خططهم بتغيير ديمغرافية المقاطعة، وذلك عبر ارتكاب العديد من المجازر واستهداف المواقع الأثرية ودور العبادة، وتدمير البنى التحتية، لتأتي بعدها أكبر عمليات الخطف بحق كافة أهالي عفرين المتبقين في المقاطعة".

وأضاف حسن "إلى جانب تلك الجرائم التي تمثلت بالنهب والسرقة والقتل، بنى الاحتلال التركي العديد من المستوطنات في كافة نواحي وقرى مقاطعة عفرين المحتلة؛ بهدف إسكان أسر المرتزقة وتغيير التركيبة السكانية فيها".

واختتم حسن حديثه قائلاً "إن القصف اليومي لمنطقة الشهباء، وسط صمت دولي، هي رسالة من دولة الاحتلال لحرمان مهجّري عفرين من حق العودة إلى مدينتهم وإبعادهم عنها، وإن الصمت الدولي حيال ذلك يدل على صفقات دولية قذرة تعمل عليها تكريسها بالتنسيق مع دول خليجية، إلا أننا لم نفقد الأمل في العودة وسنظل نناضل للعودة لعاصمة السلام".

ليتم فتح باب النقاش أمام الحضور الذين تحدثوا عن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الآثار والأهالي لتهجيرهم وتغيير ديمغرافية المقاطعة.

وبعدها افتتحت بيريفان علي المحور الثاني الذي حمل عنوان "الانتهاكات بحق المرأة في عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته".

وقالت بيريفان علي "تعرضت المرأة السورية خلال الأزمة السورية لكل أشكال العنف الجسدي والنفسي والتهجير، إلا أن ما تعرضت له المرأة في مقاطعة عفرين المحتلة كان أشد وطأة، كونها قاومت كافة أشكال العنف الممارس ضدها".

وتابعت بيريفان علي "مع احتلال عفرين، تحولت حياة المرأة العفرينية إلى كابوس يومي لا نهاية له، ليبني العديد من السجون الخاصة بالنساء ومنها سجن معراته وسجن في مركز جريدة روناهي وغيرها من المنازل التي حوّلها الاحتلال إلى مراكز تعذيب".

أضافت بيريفان علي "وبحسب بعض الشهادات من الناجيات من تلك السجون، أكدن تعرضهن لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي ويتم الاعتداء عليها وشتمها وكان هناك العديد من حالات الإجهاض في السجون".

وأكدت بيريفان علي في ختام حديثها "أن مآسي جميع النساء السوريات لن تنتهي ما دام المحتل موجوداً".

ليتم بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور الذين تحدثوا عن المقاومة التي أبدتها نساء مقاطعة عفرين خلال العدوان، وتمسكهن بالمقاومة داخل المخيمات والمنازل شبه المدمرة.

(كروب/ ل م)

ANHA