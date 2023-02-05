ندوة حوارية لمجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل عن المؤامرة الدولية

وحضر الندوة، اليوم، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة وأعضاء المركز العام لمجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكارا لأرواح الشهداء ثم تحدث مستشار المجلس العام في الرقة، كاوا محمد عن المؤامرة الدولية التي حيكت على القائد، وكيف ألقي القبض عليه في عاصمة كينيا، نيروبي بعد تآمر عدة دول منها، تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف محمد: "كان القائد في دمشق وتركيا وأوروبا، يعقد الاجتماعات واللقاءات ويطالب بحقوق الشعوب المضطهدة، هذه اللقاءات لم ترق للأنظمة الفاشية".

وأشار محمد إلى أن "وضع حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب؛ هو لمصلحة تركيا وعدة دول وبقاء القائد في السجن لأكثر من 23 عاماً تحاول تركيا عن طريقه؛ النيل من إرادة الشعوب التي انتشرت بينها فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته"

ولفت محمد "أن القائد كان يبني علاقاته مع المجتمع وصداقات مع كافة الشعوب، لأن نهجه في الحرية مبني على أساس الحرية والاشتراكية والديمقراطية، وإذا استرجعنا الأحداث منذ بدء الحركة، نرى كيف تم تطبيق المؤامرة الدولية على القائد، نرى أن بريطانيا هي المسؤولة عن المؤامرة بالتعاون مع الناتو والولايات المتحدة الأميركية وهذه الدول جميعها شاركت بالمؤامرة على القائد وخاصة اليونان".

واختتم محمد حديثه" نحن كمكونات شمال وشرق سوريا، سنرفع العزلة المفروضة على القائد والمؤامرة الدولية التي حيكٌت ضده بقوة وإرادة أبنائنا من عرب وكرد وأرمن وسريان وبهمة الشبيبة الثورية السورية الذي قال عنها القائد في كتبه " بالشبيبة بدأنا وبالشبيبة سننتصر".

وانتهت الندوة بعرض سنفزيوني عن المؤامرة الدولية التي حيكت على القائد عبد الله أوجلان

(م خ)

ANHA