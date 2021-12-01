ندوة حوارية للمثقفين في الحسكة لطرح الحلول لمشكلات يعاني منها المجتمع سياسياً وثقافياً

وحضر الندوة التي تضمنت محورين رئيسين، وهما المحور السياسي والمحور الثقافي، نخبة من المثقفين والأدباء والفنانين الذين تناقشوا حول أوضاع المنطقة.

وتحدث عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، ثابت الجوهر، عن الوضع السياسي الذي تعيشه المنطقة وعلاقة هذا الوضع بالأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحالفات التي تحكم سير العملية السياسية والعسكرية.

وأكد الجوهر، أن مجلس سوريا الديمقراطية على استعداد للحوار مع المعارضة الوطنية الحقيقية التي تعمل بالداخل السوري ومرتبطة به، ولها أهداف وطنية وذلك ضمن مشروع مجلس سوريا الديمقراطية.

ومن جانبه، قال عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، عبد القادر موحد: "يتطلب البحث عن آليات لدعم المثقفين في المنطقة للانخراط أكثر في الواقع العملي والاجتماعي".

ونوّه عبد القادر موحد إلى أن هناك العديد من الأخطاء في المنطقة وبتفعيل دور المثقفين سيتم التقليل من جميع تلك الأخطاء.

وأوضح موحد "يتطلب منا جميعاً أن نجعل مجتمعنا مثقفاً واعياً وعاملاً بما يؤمن به، وأن يكون مجتمعنا مهداً للأجيال المتطورة فكرياً وأخلاقياً.

وفي الختام، تم فتح باب النقاش، وأكد الحضور أن المثقف يجب أن يكون حيادياً ومستقلاً بآرائه، عاملاً بما يؤمن به الشعب، غير منحاز لأطراف معينة، من أجل أن يكون أكثر مصداقية وواقعية وأكثر تمثيلاً للشعب.

ودعا المثقفون إلى تفعيل الحوار بين كافة أطياف الشعب وشرائحه، وذلك من خلال الحوار فيما بينهم؛ فبالحوار يتحقق التقدم والازدهار.

وأشار المثقفون المجتمعون في ختام الندوة إلى ضرورة تعزيز ثقافة المنطقة والاستفادة من ثقافة الغرب، وتمكين ثقافة التعايش المشترك، كما نوّهوا إلى ضرورة أن يقوم المثقف بدور تصحيحي لبعض المفاهيم ومعالجة الأفكار السلبية في المجتمع.

(كروب/ س ر)

ANHA