ندوة حوارية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الرقة

وحضر الندوة ممثلون عن الأحزاب السياسية وعدد من المثقفين والحقوقيين في الرقة وتجمع نساء زنوبيا ومجلس عوائل الشهداء وشيوخ الدين.

بعد الوقوف دقيقة صمت تحدث الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى بالي وقال إن "تركيا تعادي كل كردي ، وتركيا عدوة لكل من ينفتح على المجتمع فمشكلة تركيا هي أزمة نظام سياسي ولا تستطيع إيجاد حلول. وفكر القائد كان له تأثير على تركيا فقامت بمحاربته بتهمة أنه يمس الأمن القومي، وأن القائد يشكل خطراً على الأمن القومي التركي".

وعن الحرب الثورية قال بالي: "نحن لدينا القدرة على المواجهة، وإرادة الشعوب لا يمكن أن تقهر ويجب على شعوبنا في مناطق شمال شرق سوريا أن تتكاتف لمواجهة الدولة التركية بحرب الشعب الثورية".

واختتم بالي حديثه بأن حرب الشعب الثورية يجب أن تكون بتكاتف القوات العسكرية والشعب لمواجهة أي هجوم قد يعترض الأمن والاستقرار في مناطقنا.

ومن ثم تم فتح باب المداخلات أمام الحضور حيث تحدث الإداري في قوات الحماية الجوهرية علي العواس والذي أكد أن فكر القائد عبدالله أوجلان ونهج الأمة الديمقراطية هو من أجل نشر الوعي بين الشعوب، ونحن كقوات جوهرية يجب علينا نشر هذا الفكر بين الناس على كافة الجبهات".

وتحدث رئيس هيئة الشؤون الدينية في الرقة عيسى عويس، وقال: "نحن كشعب نعيش الديمقراطية ولن نرجع إلى الوراء".

وانتهت الندوة بالإجابة عن أسئلة المشاركين في ما يتعلق بموضوع الندوة.

(م خ)

ANHA