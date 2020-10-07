ندوة حوارية لحركة المجتمع الديمقراطي في كوباني حول الاحتلال التركي والمؤامرة الدولية

بحضور العشرات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإدارة الذاتية والأحزاب السياسية، عقدت حركة المجتمع الديمقراطي ندوة حوارية حول الاحتلال التركي للأراضي السورية والمؤامرات الدولية التي تحاك ضد الشعب الكردي.

هذا وافتُتحت الندوة بمحاضرة ألقاها صلاح الدين مسلم رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط، والتي سلطت الضوء على الوضع الذي مرت به سوريا والعوامل التي تمكنت من خلالها تركيا التدخل في الشأن السوري واقتطاع أراضيها.

وقال مسلم "عشرات التقارير رفعناها إلى الجهات الدولية والحقوقية والمنظمات الإنسانية التي تعنى بمثل هذه الانتهاكات وفي مقدمتها تغيير معالم المدن وتتريك شعبها".

وأضاف "في حرب سري كانيه وكري سبي/تل أبيض تخطت تركيا كل المعايير الإنسانية في اعتدائها وغزوها لمنطقة آمنة وزعزعة أمنها واستقرارها وتهجير سكانها".

وأشار صلاح الدين مسلم في سياق حديثه إلى أن "تركيا تاريخياً تريد هذه المناطق وكان هدفها واضحاً منذ البداية، ولكي تتمكن من تحقيق أهدافها الأساسية قامت بالكثير من المجازر والإعدامات الميدانية والنهب وتدمير البنية التحتية وهذا كله لكي يتم لهم تحقيق تغيير ديمغرافي وتتريك المنطقة برمتها".

وتابع قائلاً "الشهرين التاسع والعاشر هما شهران متميزان لدى الحكومات التركية في ارتكاب المجازر بحق الشعب الكردي، هي تريد الاستمرار في ذلك لكي يبقى الشعب الكردي خاضعاً لفكرة مفادها أنه مكسور الجناح ولا قوة له، وهذا يحقق لها أهدافها في النيل من شعبنا، وقد اعتمدت على هذا الأساس في اعتقال القائد عبد الله أوجلان والغزو على سري كانيه وكري سبي وعفرين، وكل التهديدات التي تريد من خلالها زعزعة أمن المنطقة وتهديد مصير الشعب الكردي".

وفي ما يخص المناهج التعليمية والمؤسسات الحكومية في المناطق المحتلة، قال صلاح "المؤسسات يشرف عليها مواطنون أتراك ولا وجود لأي عرف اجتماعي في تلك المناطق والاحتلال يعمل الآن على تذويب الفكر العشائري فيها، بالإضافة إلى أن المناهج المتبعة من قبل الائتلاف السوري هي مناهج تركية بامتياز، رغم كتابتها باللغة العربية لكنها تمنح تركيا الكثير من المناطق التي كانت ولا تزال تحتلها عن طريق تفسيرها في المناهج التعليمية بأنها أراضٍ تركية".

وجاءت بعد ذلك كلمة ألقتها الرئيسة المشتركة لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات جيهان درويش والتي ذكرت فيها أن "الاحتلال التركي وبمساعدة العديد من الدول الإقليمية والعالمية أخذ الضوء الأخضر للبدء بالقضاء على الحراك السياسي الكردي".

وأضافت "اعتقد الاحتلال التركي انه قادر على دفن القضية الكردية عبر النيل من قيادة الحراك السياسي، لكن حصل العكس تماماً، حيث ازداد النشاط السياسي والعسكري للحركة الكردية".

وأشارت جيهان درويش إلى أن " تركيا حاولت كثيراً القضاء على الحراك الكردي عبر استهداف القيادات الكردية والسعي إلى وضع حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الأنظمة الإرهابية بهدف تشريع جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الكردي".

هذا ودارت في الندوة نقاشات عدة، تطرقت إلى ضرورة إفشال هذه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي وحركاته الثورية.

(كروب/ج)

ANHA