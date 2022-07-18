ندوة حوارية حول دور الشبيبة في مواجهة هجمات الاحتلال

بدأت الندوة التي شارك فيها أعضاء اتحادات الشبيبة الثورية السورية بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الإداري في شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي هوكر علي، وقال فيها:" على شعوب شمال وشرق سوريا أن تكون على جاهزية تامة لمواجهة هجمات الاحتلال التركي، وعلى الشبيبة أيضاً أن يكونوا مستعدين للتكاتف مع قواتهم العسكرية للتصدي لهجمات الاحتلال".

وأضاف هوكر علي: "على كافة الشبيبة في شمال وشرق سوريا خلال الهجمات على مناطقنا أن يقوموا بدورهم في كافة المجالات وليس من الناحية العسكرية فقط".

ومن ثم ناقش المجتمعون أهداف الدولة التركية من تهديداتها وهجماتها على شمال وشرق سوريا ودور الشبيبة في هذه الهجمات. وأكدوا أن على فئة الشبيبة أن تعمل من أجل بناء وتنمية المجتمع، وألا يقتصر دورهم على مجال محدد بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومختلف قطاعات التنمية.

واختتمت الندوة الحوارية بتأكيد الشبيبة على السير على نهج الأمة الديمقراطية والتصدي لكافة أشكال الهجمات.

(كروب/ك)

ANHA