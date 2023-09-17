ندوة حوارية حول الثقافة ودورها في المجتمع

شارك في الندوة التي عقدت اليوم، في مدينة الطبقة ممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات النسائية وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية.

وبدأت الندوة بترحيب الإدارية في مكتب المرأة في لجنة الثقافة والفن نور الهدى القطران بالحضور ودعتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتمحورت الندوة حول مفهوم الثقافة، وثقافة المرأة، تصنيفات الثقافة، ثقافة الأخلاق وأهميتها في مفهوم القائد عبد لله أوجلان، بالإضافة إلى عرض سنفزيون يشرح ثقافة المرأة.

الرئيسة المشتركة نور الهدى القطران قالت: "تعتبر الثقافة من العناصر المهمة في تصنيف المجتمعات والأمم وتمييزها عن بعضها البعض وذلك من خلال النظر إلى مضمون الثقافة من حيث خصائصها ودلالاتها ذات الأبعاد الفردية والإنسانية والاجتماعية ".

وتابعت نور الهدى القطران: "تناول مفهوم الثقافة جوانب كثيرة منها الجانب المعنوي والجانب المادي أو الموضوعي أو الجانبين معاً كون الثقافة تشمل كل ما توصل إليه الشعب أو المجتمع أو الأمة من إبداعات علمية أو فكرية وتدل كلمة الثقافة في المحادثات اليومية على (الفن والأدب والموسيقا)".

من جانبها، تطرقت الإدارية رقية العلي إلى دور المرأة في الثقافة وقالت: "للمرأة دور فعال ومؤثر ومفصلي في الثقافة وتثقيف المجتمع فقد كانت المرأة حاضرة في المحافل الثقافية ولم يكن حضورها هامشياً بل كانت تحضر بشكل لافت وتؤثر بشكل كبير في مفاصل الحياة الثقافية".

وأكدت "لابد أن تشارك المرأة في إنتاج الثقافة وأنه يمكن للنساء الواعيات المتعلمات والناشطات اجتماعياً أن يساهمن بشكل كبير في إنتاج الثقافة وتجديدها فهي العنصر الرئيس في تربية النشء".

كما أشارت إدارية مكتب التأهيل والتدريب سمر شهابي إلى أن القائد عبد الله أوجلان أكد على دور الأخلاق في بناء المجتمع وأن البيئة الاجتماعية الصحيحة والناجحة هي التي بدأت بتشييد القاعدة الأخلاقية منذ التأسيس وأن الدافع الأول القابع خلف قيام السلطة وكيان الدولة هو الابتعاد عن الأخلاق والحقيقة لذا تعمل دائماً على هدم الأخلاق".

أكدت سمر شهابي "نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة أخلاقية قائمة على الاتزان بين العلوم والأدب والقيم الأخلاقية المتمثلة بسلوك الإنسان ووعيه لأن الثقافة والأخلاق نهج اجتماعي يسمو بالمجتمعات إلى مثالية القيم".

(ر ع/ف)

ANHA