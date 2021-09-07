ندوة حوارية حول الإعلام وتأثيراته الإيجابية والسلبية

الندوة عقدت في قاعة المركز الثقافي بالمدينة وحملت شعار "الإعلام وتأثيره في المجتمع".

شارك في الندوة ممثلون عن الإدارة المدينة لمنطقة الطبقة وعن المجالس العسكرية والأحزاب السياسية، وأهالي من المدينة.

الندوة بدأت بكلمة من قبل رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، ياسر الكردي، الذي رحب بالمشاركين، ودعا أعضاء ديوان الندوة لإدارتها.

وضم الديوان نائبة مجلس الحزب، نهى الشعيطات، ورئيس مكتب التدريب والتأهيل الفكري في الحزب، أياد الخطيب، بالإضافة إلى عضو مكتب الانضباط للحزب عبد الله أصلان.

وتضمنت الندوة محورين أساسيين، أولهما: تأثير الإعلام على الشعب واستخدام السلطة لتغيير وتزييف الحقائق، وخلاله تم تسليط الضوء على حقيقة المجريات وكيف تقوم بعض الوسائل الإعلامية في تزييفها.

فيما تم التطرق أيضًا إلى كيفية استخدام الدول العظمى للإعلام في تحقيق مصالحها وتأثيراته السلبية على الشعب.

وفي المحور الثاني الذي حمل عنوان "الإعلام والحرب الخاصة" شرح عبد الله أصلان مفهوم الحرب الخاصة وكيفية تسييرها والترويج لبعض الأفكار الخاطئة في سبيل تضليل الرأي العام.

وقال "الحرب الخاصة في الإعلام أقوى من الحرب العسكرية، فمعظم الأشخاص يصدقون ما يسمعونه دون البحث عن حقيقته".

وأشار إلى أن الإعلام هو الوسيلة الأساسية حاليًّا، التي تستخدم في الحرب الخاصة؛ لتحقيق مصالح الدول وتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.

هذا وفتح المجال أمام المشاركين للنقاش حول محاور الندوة، وطرح بعض الأسئلة حول دور الإعلام في النهوض بالمجتمعات وأهمية البحث عن الحقيقة في ظل الانتشار الكبير لوسائل الإعلام المتنوعة.

(س ك/سـ)

ANHA