ندوة حوارية في قامشلو لمناقشة الجانب البيئي في المعتقدات الدينية

تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، أقيمت الندوة الحوارية في قاعة المؤتمرات في جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، وحضر الندوة عدد من المثقفين ورجال الدين.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تم شرح أعمال جمعية الجدائل الخضراء من قبل الإداري في جمعية الجدائل الخضراء زيور شيخو بعرض بعض الصور وقال إنها بدأت بالعمل منذ عام 2020.

ومن ثم تم تكريم عمال النظافة من قبل أعضاء جمعية الجدائل الخضراء البيئية بتقديم الورود لهم.

وبعدها تم إلقاء محاضرة من قبل نسيم شمو رئيس قسم الديانة الإيزيدية في كلية العلوم الدينية في جامعة روج آفا أشار من خلالها إلى أهمية البيئة في الدين الإيزيدي وقال "تعتبر الديانة الإيزيدية العناصر الأربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب هي أساس الحياة ومنها نشأ الكون وبوجودها تستمر حياة الكائنات الحية لذا ارتبطت الطقوس الدينية بالطبيعة أكثر من غيرها من الديانات التالية لها".

وتابع نسيم شمو: " لهذا السبب تبدي ديانتنا احتراماً مقدساً لمكونات البيئة وكذلك للزمن الذي لا ينفصل عن البيئة وعلينا الاهتمام بالبيئة من جميع النواحي لتبقى بيئتنا نظيفة وصحية بعيدة عن التلوث".

وبعدها تم إلقاء محاضرة عن البيئة في الديانة المسيحية من قبل رئيس كلية العلوم الدينية المسيحية حنا صومي تحدث فيها عن إيلاء الديانة المسيحية أهمية كبيرة للبيئة والطبيعة، والحث على ضرورة المحافظة عليها، من خلال إيراد آيات من الكتاب المقدس.

كما تم عرض حديث مصور لعضو المجلس الأعلى للزردشتية في كردستان قبل إسروان قاديروك من السليمانية، قال فيه: "الإنسان والطبيعة جميعهم متساوون عند الله. للأسف التقدم التكنولوجي والصناعي أدى إلى تلوث البيئة. توجد أربعة عناصر للطبيعة الماء والتراب والنار والهواء وهذه العناصر هي التي خلقت منها جميع الأحياء وكان المفكر زردشت أول من قام بحماية البيئة ودعا جميع البشر إلى حمايتها".

ومن ثم ألقى عضو مؤتمر الإسلام الديمقراطي محمد الفاضلي محاضرة عن البيئة في الديانة الإسلامية قائلاً: " الله عز وجل هو المزارع كما أتى في كتابه الكريم لأن البذرة التي نزرعها تنبت بقدرته ويحميها ويجب علينا المحافظة عليها وأن لا نقطع النباتات".

ومن ثم ناقش المشاركون المواضيع التي جاءت في المحاضرات.

(ل م/ك)

ANHA