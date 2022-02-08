وحضرت الندوة عضوات المؤسسات النسائية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأمن الداخلي - المرأة، وشخصيات من المجلس العام في حزب سوريا المستقبل بمدينة الرقة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقه صمت، ومن ثم شرحت الناطقة باسم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، ابتسام عبد القادر، المحور الأول للمحاضرة المندرج تحت عنوان "التحديات التي تواجه المرأة في الحياة السياسية".

وقالت: "مثلت المرأة بداية تطور البشرية، انطلاقاً من تعزيز دورها في المجتمعات، وانطلاق ثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، والتي أدت دور ريادياً فيها من أجل الوصول إلى أهدافها وتحقيقها، فنظمت ذاتها وشاركت في كافة ميادين الحياة، وعملت في سبيل تحقيق حياة تسودها العدالة والمساواة، والحرية لبناء مجتمع ديمقراطي حر".

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من كل الإنجازات والمكتسبات التي حققتها ثورة المرأة، إلا أنها لا تزال تناضل في إطار الحقوق الشخصية، ولا يزال عملها محصوراً في المطالبة بحقوقها، مثل حق العمل، وحماية حقوقها ضمن الأسرة.

فيما تطرق المحور الثاني من المحاضرة، والذي ألقته الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها، نسرين العلي، إلى معاناة المرأة في الحياة الاجتماعية. وقالت في السياق: "المرأة وعبر التاريخ تعاني من الذهنيات السلطوية الذكورية، فهي كانت تعيش في وسط تحكمه العادات والتقاليد البالية، والتي حرمت المرأة من حقوقها الطبيعية".

بعد الانتهاء من محاور الندوة، طرحت المشاركات عدداً من الاقتراحات، أبرزها "إطلاق حملة توعوية ضد المعتقدات الدينية الخاطئة والعادات والتقاليد البالية، وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً".

إلى جانب دعم المرأة وتنمية مهاراتها، وتطبيق القوانين الخاصة بالمرأة في شمال وشرق سوريا، وافتتاح دورات توعوية في المجال السياسي.

(ش س/ي م)

ANHA