ندوة حوارية في منبج بخصوص الدستور السوري الجديد

وشارك في الندوة أعضاء من منظمات المجتمع المدني وممثّلون عن الأحزاب السياسية ومحامون ومثقّفون من مدينة منبج, وذلك في صالة مطعم العربي غرب المدينة.

وتمحورت الندوة حول مسار العملية الدستورية السورية, وتم النقاش مع الحضور من قبل عضوة اللجنة الدستورية الدائرة الموسعة سميرة مبيض عبر الفيديو من فرنسا, عن المبادئ والقوانين لوضع الدستور الجديد في سوريا مع ضمان أخذ كافة المكونات والأعراق حقّها في الدستور الجديد, وعدم تغييب أي طرف من الأطراف في سوريا لوضع الدستور الجديد.

وفي نهاية الندوة تمّ تقديم أبرز التوصيات والمقترحات من قبل الحضور, بخصوص مشاركة المجتمع في صياغة الدستور السوري الجديد ومشاركة كافّة فئات المجتمع في هذا الدستور وعدم تغييب أي جهة.

(كروب/ك)