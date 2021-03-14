ندوة حوارية في حلب لتسليط الضوء على دور المرأة الريادي في المجتمع

ضمن المساعي الحثيثة للتعريف بوجوب صون حقوق المرأة وإثبات ذاتها، نظم منتدى حلب الثقافي ندوة حوارية بمشاركة العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية والتنظيمات النسوية.

الندوة أقيمت في صالة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد عن الصعوبات التي تتعرض لها المرأة عبر الزمن.

وذكرت ليلى في حديثها المحاولات وسبل تعزيز الذات التي انتهجتها النساء خلال المراحل المختلفة لنيل حقوقهن وتمكين آرائهن على المستوى العام.

وأضافت "كل الأخطاء التي عانت منها المرأة خلال مراحل الزمن تفادتها خلال ثورة التاسع عشر من تموز في شمال وشرق سوريا التي حرّرت المرأة فيها نفسها وأصبحت نواة لنساء العالم".

بعدها، عرض سنفزيون حول السيرة الذاتية لشخصيات نسائية مؤثرة أمثال (ريم البنا، الدكتورة نوال السعداوي، درية عوني وعيشة شان) وغيرهن.

وخلال الندوة فتح باب النقاش أمام الحاضرين في الندوة الذين أبدوا رأيهم في مسألة اكتشاف المرأة للزراعة ودورها الريادة في خلق المجتمع منذ نشأة البشرية.

كما أكد المشاركون على ضرورة بذل المزيد من الجهد لإتاحة الفرصة لتتمكن النساء من نيل الحقوق المشروعة لهن بالقانون.

(م ع/س و)

ANHA