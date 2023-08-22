ندوة حوارية في حلب حول دور نضال المرأة في تنظيم المجتمعات

عقد اتحاد المرأة الشابة ندوة حوارية في قاعة مجلس سوريا الديمقراطية للاجتماعات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بحضور عضوات اتحاد المرأة الشابة إلى جانب شابات من المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها قراءة تعليمات القائد عبد الله أوجلان حول كفاح المرأة وأهمية نضالها لتحقيق حريتها، ولعبها دوراً في كافة المجالات، حتى وصولها وأخذها مكاناً في مواقع صنع القرار.

تلا ذلك عرض سنفزيون عن المرأة، والمسيرة النضالية التي تخوضها بالسير على نهج وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وتحقيقها المكتسبات بفضل ذلك.

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرات، حيث عبرت العضوة في اتحاد المرأة الشابة فاطمة سلامة عن رأيها بالقول: "دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل، فهي عضو هام وهي العامل الأساسي في المجتمع".

وأضافت: "كما أن لها دور بارز في المجال السياسي والاقتصادي، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي، إن حرية المرأة تعني حرية التفكير".

أما جيهان مصطفى وهي أيضاً عضوة في اتحاد المرأة الشابة فقالت: "كانت المرأة على الدوام تواجه تحديات كبيرة في مجتمعها، لكن على الرغم من القيود التي قيدت دورها إلى حد كبير إلا أنها بدأت تلعب دوراً أكثر فعالية في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية".

وأكملت: "إلا أن بعض النساء لم يقبلن بهذه القيود، ومنهن الكرديات اللواتي سعين إلى كسر تلك القيود، ولعبن دوراً بارزاً في النضال وساهمن في إطلاق حركة نسائية متزايدة النشاط والوعي في المجتمعات".

(ن ش/سـ)