ندوة حوارية في حلب حول المؤامرة الدولية

تحت شعار" 22 عاماً و المؤامرة مستمرة على المفكر عبد الله أوجلان" نظمت مؤسّسات المجتمع المدنيّ في مدينة حلب ندوة حوارية ضمن سلسلة الفعاليات المنظمة بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 22 عاماً على اعتقال القائد عبدالله أوجلان.

وعقدت الندوة في كافتيريا طلة حلب الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحضور ممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المستقلة بالإضافة إلى حقوقيين من مدينة حلب.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة محاضرة المحور الأول للندوة من قبل الصحفي والكاتب السياسي جميل رشيد، حملت اسم "الأبعاد السياسية والتاريخية للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان".

"القائد قدم قراءة عصرية للحضارة الشرق أوسطية"

وركز مضمون المحور الأول على أسس "النِّتاجات والخُلاصات الفكريّة للقائد طيلة فترة أسره، شكّلت بحدّ ذاتها نواةً لمرحلة جديدة على الصعيد الكُردستانيّ والإقليميّ والدّوليّ، كذلك إضافاته الفكريّة التجديديّة في تاريخ الفكر السياسيّ والاقتصاد وعلم الاجتماع والفلسفة".

إلى جانب التطرق لأهميّة ضرورةَ كشف الأبعاد والمستويات التي وصلتها المؤامرة، "والتي لا تزال مستمرّة على الشعب الكُرديّ والقائد معاً، وهي بحاجة إلى تفكيك رموزها المخفيّة، فضلاً عن إظهار المقاومة الفكريّة والسياسيّة التي يبديها القائد في أسره".

أضنة ..انتهاك بحق الدستور السوري

وبعد الانتهاء من المحور الأول قرأ المحامي محمد جميل محاضرة المحور الثاني التي حملت اسم "البعد الحقوقي والقانوني للمؤامرة الدولية على القائدط.

ونوه جميل إلى نقاط مهمة منها اتفاقية أضنه التي أبرمت بين دولة الاحتلال التركي والحكومة السورية دون تصديق مجلس الشعب السوري عليها ما يعد انتهاكاً بحق الدستور السوري المتبع آنذاك.

حل الأزمات العالقة يبدأ بتطبيق الأمة الديمقراطية

كما تتخللت الندوة مشاركة عبر السكايب لفريناز عطية وهي مصرية خريجة علوم سياسية وخبيرة في الشؤون الكردية. وأشارت من خلالها مداخلتها إلى أن الفرصة أتيحت لها للتعمق بأفكار القائد عبد الله أوجلان وأبرز ما لفت انتباها هي مشروع الأمة الديمقراطية.

وقالت فريناز" لو تطبقت هذه الأفكار في مناطقنا بالشرق الأوسط سوف تكون حلاً لكثير من الأزمات العالقة، وتغيير واقع الشرق الأوسط من الناحية السياسية سواءً أو الاقتصادية والاجتماعية".

ونوهت فريناز بأن إلى أن فكرة الأمة الديمقراطية تقوم على ثقافة توحيد الشعوب بمجملها وليس تفضيل أحدها على الآخر أو نشر فكرة الأقلية أ والأكثرية.

أفكار أوجلان تهدد الأنظمة الشوفينية

بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور الذين أبدوا آرائهم ضمن إطار محاور النقاش ومن بين هؤلاء المشاركين السياسي المستقل عصام عزوز الذي أشار إلى أن المفكر عبد الله أوجلان سعى إلى نهضة المنطقة عامةً.

كما ونوه بأن للقائد أوجلان دور كبير في محاربة الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الفاشية التركية التي باتت تهدد أمن المنطقة عامةً.

المؤامرة على جميع الشعوب

بينما قال الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد حسو " لقد عاشت هذه الشعوب منذ قرون في الجهل والتخلف والاستبداد، وعندما بزغت فكرت المفكر أوجلان في الأمة الديمقراطية رأينا كيف أن الدول تأمرت عليه وعلى الشعوب جميعاً"

وأضاف حسو" إن المؤامرة ليست فقط على الشعب الكردي وإنما على جميع شعوب المنطقة والدليل هو الوضع في العراق الذي ما زال حتى الآن يتعرض للمؤامرات وسوريا أيضاً ضمن خانة هذه المؤامرات".

بدورها أشارت عضوة اللجنة المنظمة للندوة سعاد حسن إلى أن الهدف الأساسي للندوة هو تسليط الضوء على المؤامرة، وقالت أيضاً" أردنا من خلال هذه الندوة أن نؤكد بأن الاعتقال الذي حصل بحق القائد أوجلان غير قانوني بشكل قطعي. وتسليط الضوء على الجانب الحقوقي والتاريخي للمؤامرة التي حيكت ضده".

(ك)