الندوة التي عقدت في مقر حزب سوريا المستقبل في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي شارك فيها عدد من ممثلي وممثلات المجالس المدنية واللجان في مجلس دير الزور المدني.

وبدأت بكلمة من رئيس مجلس الحزب في دير الزور ثامر الشمري، وقال: " الفساد الإداري يجب على الكل محاربته لأنه إذا ما استشرى في أي مجتمع أو أي إدارة فيسكون خطراً كبيراً عليها".

وأشار الشمري "نعلم بأن الفساد موجود في كل أنحاء العالم ولكن بنسب متفاوتة والمشكلة الحقيقية وراءه أنه يعيق أي مشروع تنموي وأي نهوض لحساب أفراد ويتم الضرر بالمجتمع "

وتابع: " لذلك من الضروري إيجاد الحلول الحقيقية والناجحة للقضاء عليه، للنهوض الحقيقي للإدارة".

وبدورهم قدم المشاركون آراءهم حول آفة الفساد الإداري، وضررها على التطور والتحديث، واعتبروها، الخطر الأكبر الذي يهدد أي كيان إداري.

وقدموا عدة مقترحات من شأنها مواجهته منها: "اختيار الشخص المناسب ووضعه في المنصب المناسب واختياره بكفاءة وأخلاق، وإيجاد جهاز رقابي يخضع له الجميع ويكون لا مركزياً من أجل قمع أي مخالفة والوقوف أمام استشراء الفساد، ضرورة أن تكون الأجور بمستوى العمل والوضع المعيشي".

(ع ع)

ANHA