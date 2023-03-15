ندوة حوارية في دير الزور بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 12 للأزمة السورية

الندوة عقدت في قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو بدير الزور بحضور أعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس سوريا الديمقراطية وممثلات المرأة بدير الزور.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ترأست الندوة الإدارية لمؤسسات المجتمع المدني سجى الهويدي التي رحبت بالحضور.

بعدها ألقيت كلمة باسم مجلس سوريا الديمقراطية من قبل العضو الإداري في مجلس سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا الدكتور غسان اليوسف، وقال فيها: "يجب التفاوض من أجل مستقبل مشرق لسوريا التي عانت من خلال الأزمة التي استمرت أكثر من 12عاماً. ونحن كسوريين يجب علينا الوقوف جنباً إلى جنب والوقوف صفاً واحداً من أجل إيجاد حل سياسي سوري يرضي جميع الشعب السوري."

وأضاف: "وتضامناً مع الثورة السورية التي انطلقت منذ أكثر من 12عاماً وهي ثورة محقة فيها مطالب محقة لتطلعات وآمال الشعب السوري بالحرية والكرامة لتحقيق الديمقراطية في كل مناطق سوريا".

وأضاف: "إن الثورة السورية وإن تعثرت في كفاحها المرير لتحقيق أهدافها وذلك لتداخل عوامل ذاتية وموضوعية حرفت مسار الثورة لخدمة مصالح وأجندات خارجية لا علاقة لها بطموح السوريين وحلمهم إلا أنها حققت منجزاتها التاريخية".

وبعدها فتح باب النقاش والمداخلات أمام الحضور والذين شاركوا بآرائهم حول موضوع الأزمة السورية.

(أ س/ك)

ANHA