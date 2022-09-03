ندوة حوارية في دير الزور :حرية القائد أوجلان ستجلب الحل والسلام للشرق الأوسط

نظمت اليوم المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان ندوة حوارية في منطقة السبعة كيلو في دير الزور بمشاركة العشرات من المثقفين والسياسيين ووجهاء المنطقة وممثلي المجالس المدنية والعسكرية

الندوة أقيمت في قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو في دير الزور

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها قراءة المحور الأساسي للندوة من قبل عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان أنس المرفوع

وتضمن المحور أهمية "السلام النفسي والمجتمعي ودوره في بناء مجتمع قوي ومتكاتف، لابد من الانطلاق من فكرة أساسية ومحورية وهي ارتباط مفهوم السلام بالأصل الإنساني المشترك".

وأشار المرفوع" اليوم نشهد أشد القيود مفروضة على القائد عبدالله أوجلان منذ تاريخ اعتقاله ويجب أن يكون للحقوقيين والمثقفين وشعوب المنطقة دور في فك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان"

وتابع المرفوع حديثه :"يتطلب من جميع محبي السلام ومن جميع الشعوب التواقة للحرية ومن جميع الشعوب المضطهدة ومن جميع الشعوب الصديقة وكل شخصية فكرية تساهم وتساعد في تحرير هذه الشعوب وتساعد في دحر الظلم بأن تكون إلى جانب القائد عبدالله أوجلان كونه قائداً عالمياً طرح أفكاره كفلسفة الأمة الديمقراطية والتي يرى أنها الحل الوحيد لكل ما يجري في كل منطقة الشرق الأوسط من حروب ومؤامرات تحاك ضد شعوب المنطقة من قبل حكومات أو من قبل الدول الرأسمالية

وأنهى المرفوع قراءة المحور بالتأكيد على أن القائد والمفكر عبد الله أوجلان كان ولا يزال يدعو للسلام من خلال طرحه لمشروع حل متمثل في مشروع العصرانية الديمقراطية والأمة الديمقراطية، والإدارة الذاتية المستمدة من فكر القائد تمثل دليلاً واضحاً على أن فكر القائد يتخذ من السلام هدفاً استراتيجياً له.

وخرجت الندوة بتوصيات منها:

1-أهمية دور شعوب المنطقة في فك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان

2-تشكيل مجموعة من الحقوقيين للمشاركة في فك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان أو طلب زيارة إلى سجن امرالي

3-تكثيف الندوات والفعاليات التي تطالب بالإفراج عن القائد عبدالله أوجلان وأيضا إيصال أصواتهم كرسائل إلى ،سبتي ،لجنة مكافحة التعذيب للإفراج عن القائد عبدالله أوجلان

4-التواصل مع المنظمات الحقوقية والعربية لوضع حد للانتهاكات التركية بحق القائد عبدالله أوجلان

(ع ع/سـ)

ANHA