ندوة حوارية في دمشق حول حياة القائد عبد الله أوجلان

في سياق فعاليات الاحتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان، الموافق لـ 4 من نيسان/ أبريل، نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومجلس مؤتمر ستار ندوة، حول حياة القائد عبد الله أوجلان ومسيرته النضالية.

حضرت الندوة عضوات مجلس المرأة في PYD وعضوات مجلس مؤتمر ستار والعشرات من الأهالي.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة مجلس مؤتمر ستار في دمشق، غزالة عمر، أكدت خلالها أن ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو ميلاد الشعب الكردي ورمز لوجود الشعب الكردي وبقائه، وقالت: "فقد ذكر القائد أنه كان مجبراً في طفولته على الذهاب إلى مدرسة تعلّم بلغة غير لغته الأم، ما ترك تأثيراً عليه وجعله يتساءل؛ لماذا الشعب الكردي مجبور على ذلك".

وتابعت "وبدأً من سنواته الجامعية بالنضال السياسي، وبدأ بالمطالبة بحقوق الكرد المسلوبة من قبل الحكومات الشوفينية المتسلطة، وقام بتأسيس حزب العمال الكردستاني عام 1978، على مبدأ المطالبة بحقوق الشعب الكردي والمساواة بين الرجل والمرأة، الأمر الذي كان مطلباً ثورياً في الشرق الأوسط".

وأضافت "نحن نعلم بأن الشعب الكردي لا يحتفل عادة بأعياد الميلاد، ولكن ميلاد القائد أوجلان هو يوم تجدد الشعب الكردي وإعادة إحيائه وهو يوم نضال وصمود في وجه الأنظمة الطاغية".

كما تحدثت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في دمشق، خانم مستو، أكدت فيها على ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وقالت: "حرية المرأة مرتبطة بحرية القائد وبناءً على ذلك، علينا كنساء تصعيد النضال حتى تحريره جسدياً".

(ل م)

ANHA