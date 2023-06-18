ندوة حوارية في دمشق حول دور المرأة في المجتمع وفق رؤية القائد عبد الله أوجلان

لتناول دور المرأة في بناء المجتمع ومكانتها وفق رؤية القائد عبد الله أوجلان ولماذا قرن القائد المرأة مع الحياة والحرية، نظّم مؤتمر ستار ندوة حوارية في دمشق.

وأديرت الندوة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من قبل منسقية مؤتمر ستار، برجم يوسف والناطقتين باسم مؤتمر ستار، نوروز خليل وفهيمة آلا.

وطرح العديد من الآراء في الندوة مثل سبب إيلاء القائد عبد الله أوجلان الأهمية الكبرى لدور المرأة، والذهنية الذكورية التي خلقتها السلطة في المجتمع حتى يومنا الراهن والنظام الذكوري القائم على مدى سبعة آلاف سنة وتأثيرات النظام الرأسمالي، بالإضافة إلى مناقشة دور المرأة في شمال وشرق سوريا في محاربة مرتزقة داعش وقوتها التي استمدتها من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وتطرقت المشاركات إلى أهمية مثل هذه الندوات لتوعية المرأة تنظيمها؛ لإداء دورها في المجتمع وإيصالها إلى الحرية بالإضافة إلى الشعار الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان "المرأة، الحياة، الحرية".

وأكدت النقاشات على أهمية دور المرأة اليوم وأن تحرر المجتمع مرتبط بحرية المرأة.

(ف)

ANHA