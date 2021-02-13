ندوة حوارية في الطّبقة تنديداً بالمؤامرة على القائد

وعقدت لجنة حرية القائد في الطبقة بالتنسيق مع لجنة حرية القائد في شمال وشرق سوريا، ندوة حوارية تحت شعار (من الطبقة.. الحرية لمن أعاد أخوّة الشعوب.. الحرية لقائد الإنسانية).

وتضمنت الندوة المنعقدة في المركز الثقافي بالمدينة، محورين، أولهما المؤامرة الدولية على القائد والثاني الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية.

حضرها ممثلو المجالس العسكرية والمدنية، وعدد من المحامين والقضاة ووجهاء وشيوخ العشائر العربية في الطبقة والرقة، وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون أوضح كيف تمت المؤامرة الدولية والمخطط الذي نفذته المخابرات الدولية لتسليم القائد، وتأثير هذه المؤامرة على الشرق الأوسط.

وتصدر ديوان الندوة أعضاء وإداري لجنة حرية القائد "عادل حمود, فرزاندا منذر, عبد لله الكردي, جهينة مسو", ليلقي بعدها رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي المحامي المصري بهاء الدين المحور الأول حول المؤامرة الدولية على القائد عبد لله أوجلان.

ثم فتح الديوان باب النقاش أمام الحضور، وتمحورت أغلبها حول فكر القائد, والمؤامرة الدولية التي حيكت ضده والعزلة التي تفرضها تركيا عليه، والمطالبة بضرورة إطلاق سراحه.

وعند البدء بفعاليات المحور الثاني للندوة، تم تغيير الديوان إلى "فراس مصطفى، فاطمة عباس، مثنى عبد الكريم وفرزندا منذر"، ليتم بعدها عرض سنفزيون للمفكر المصري جلال زناتي المشارك في حملة حرية القائد، حيث طالب خلال السنفزيون بضرورة الإفراج عن أوجلان، مؤكداً أنه قدوة لكل الشعوب وليس فقط للشعب الكردي.

ثم ألقت فاطمة عباس عضو لجنة حرية القائد، المحور الثاني "الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية"، وفتح باب النقاش أمام الحضور.

وفي ختام الندوة توصل الحاضرون إلى عدة مخرجات وتوصيات أهمها:

* نشر فكر وفلسفة القائد أوجلان بشكل أوسع بين جميع شرائح المجتمع من خلال المحاضرات والدروس والندوات والمطالبة بحريته.

* وكذلك عقد كونفرانس على مستوى شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط للمطالبة بحرية القائد.

* التواصل مع المنظمات الدولية والحقوقية لفضح المؤامرة.

* القيام بالتظاهرات المنددة باعتقال القائد وإطلاق حملات التواقيع الإلكترونية المطالبة بتحريره.

(أعـ /س)

ANHA