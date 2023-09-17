ندوة حواريّة حول دور المرأة في الثورات العالميّة والمستقبل

عقد اتّحاد المرأة الإيزيديّة ومؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء في صالة آخين ولات الكائنة في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، ندوةً حواريّة، حول دور المرأة في الثورات العالميّة والمستقبل، بحضور كافة التنظيمات النسائيّة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمتٍ، ثمّ تمّ اختيار عضوات الديوان الذي تألّف من عضوة منسقيّة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، نجاح حسين، عضوة اتحاد المرأة الإيزيديّة في روج آفا، سعاد حسو وعضوة لجنة تدريب المرأة التابع ل... ، نازلي شيخو.

وأدارت نازلي شيخو الندوة، فيما أدارت عضوة منسقيّة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، نجاح حسين المحور الأوّل الذي حمل عنوان "دور المرأة في الثورات العالميّة" وسلّطت نجاح الضوء على المساواة التي كانت سائدة في بداية الحياة الطبيعيّة وقالت: "نعلم أنّ المساواة كانت سائدة في المجتمع الطبيعي، لكن مع الوقت ومع التطوّر الذي شهدته الحياة، ظهرت العبوديّة، وكان للمرأة نصيبٌ من هذه العبوديّة دائماً، ولم تتمكّن المرأة من تولّي دورها في الثورات التي قامت بسبب عبوديتها".

وتابعت نجاح حديثها قائلةً: "خضعت المرأة لسياسة المهيمنين، لذا أُنكر وجود المرأة في تلك الحقبة التاريخيّة، واستُبعدت من التاريخ المعاصر، لقد سُطّر تاريخ عبوديّة المرأة، لكنّ تاريخ حرية المرأة ينتظر الكتابة، كما جرى إخفاء تاريخ عبوديّة المرأة في الشرق الأوسط ولم ينكشف بعد لذا يقع على عاتقنا الكشف عنه".

أمّا المحور الثاني من الندوة والذي حمل عنوان "دور المرأة في حركة التحرّر الكردستانيّة وثورة روج آفا" فقد أدارته عضوة اتّحاد المرأة الإيزيديّة في روج آفا، سعاد حسو.

وذكرت سعاد أنّ ثورة روج آفا قد أًصبحت مثالاً يحتذى به في جميع الثورات وقالت: "لقد تجسّد دور المرأة أكثر وتبلور بفضل أيديولوجيّة حركة التحرّر الكردستانيّة وتشكيل وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب وانخراط شاباتنا وشباننا في صفوف ثورة روج آفا".

وفي ختام حديثها، أشارت سعاد إلى أنّ المرأة قد أخذت مكانها في جميع المجالات منذ بداية ثورة روج آفا وهذا ما منحها الأمل، ولفتت إلى أنّ هذا تحقّق بفضل فكر القائد آبو وفلسفته، فقد انتفضت المرأة على الهيمنة تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî".

كما شاركت الحاضرات أيضاً في النقاش، إذ تطرّقن في مداخلاتهنّ إلى كيفية تعرّض المرأة للاستعباد وعدم تمكّنها من لعب دورها في الثورات العالميّة، وأسباب ذلك، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته المرأة في ثورة روج آفا والمستوى الذي وصلت إليه وتحرّرها من الهيمنة من خلال المقاومة.

واختُتمت الندوة الحواريّة بالإعلان عن مخرجات الندوة والتي تألّفت من 5 نقاط:

يجب تحرير المناطق المحتلّة وتحرير النساء اللواتي ما زلن تحت مظلّة الاحتلال. يجب تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد آبو. سيتم قراءة سوسيولوجيا حرية القائد آبو في جميع المراكز. على كافة النساء توحيد أصواتهن والعيش على الأراضي السوريّة متّحدات تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî ". على النساء اللواتي لا يستطعن تحقيق أهدافهن بسبب قمع الدول الديكتاتوريّة، العمل على تحقيق أهدافهنّ من خلال وحدة الصف النسائي.

(ز ش/ر)

ANHA