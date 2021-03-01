ندوة حواريّة في عين عيسى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وحضر النّدوة الحوارية التي حملت شعار "ثورة المرأة هي حريتنا" العشرات من معلّمات مدارس كري سبي وعين عيسى.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشّهداء، تلاها كلمة الإدارية بمجلس عدالة كوباني فلك يوسف، هنّأت من خلالها جميع النساء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من آذار من كل عام، وحثّت جميع النساء على رفع وتيرة النضال والمقاومة بوجه السلطات الديكتاتورية والذهنية الذكورية التي تعمل على كسر إرادة ومقاومة المرأة، لأنّها تخاف من نجاح هذه المقاومة.

وأكّدت فلك خلال حديثها بأنّ: "المرأة هي حافز انتصار جميع الثورات، كما في ثورة روج آفا التي تجسّدت بالمرأة، وسمّيت بثورة المرأة، والتي حقّقت انجازات عظيمة ومقاومة أسطورية فيها".

وأضافت فلك: "يجب ألّا نجعل من هذا اليوم يوماً عادياً كما تريد الدول الرأسمالية التي تحاول أن تخفّف من أهميته، بل يجب علينا أن نجعل منه دوماً منطلقاً للكفاح والنضال بوجه من يحاول أن يسلب حقوقنا".

فيما تحدّثت الإدارية بلجنة التربية بمقاطعة كري سبي مدينة مسلم عن إحراق معمل النسيج بنيويورك عندما أرادت المرأة أن تحصل على حقوقها ومساواة أجرها الذي تحصل عليه بالرّجل، فقالت: "إنّ المرأة تستطيع أن تقوم بالثّورات من أجل الحصول على حقوقها، فالمرأة خلال ثورة روج آفا استطاعت أن تحصل على حقوقها وأن تدخل كافة مجالات الحياة الخدمية والسياسية والعسكرية".

ومن ثمّ انتهت الندوة بعد الإجابة على كافة الاستفسارات التي طرحت من قبل الحاضرات، والتي تركّزت حول كيفية تصعيد النّضال في العمل والحياة الأسرية بما يساعد في النهوض بالمجتمع نحو الأفضل.

(إ)

ANHA