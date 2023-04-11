ندوة حواريّة في الشهباء حول مجزرة جندريسة

عقد حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في عفرين والشهباء في مقرّها الكائن في قرية الوحشيّة في مقاطعة الشهباء ندوةً حواريّة بعنوان "مجزرة جندريسة والمخطط التركي مع الائتلاف والإرهاب".

ودارت الندوة الحواريّة حول المجزرة التي وقعت في جندريسة عشيّة نوروز (عشيّة 21 آذار المنصرم) والتي راح ضحيتها 4 مواطنين كرد.

وحضر الندوة الحواريّة أعضاء مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإدارة الذاتيّة في عفرين والشهباء، ممثلو الأحزاب السياسيّة، وشيوخ العشائر وأعيانها، مثقفون، محامون، ونشطاء سياسيّون وشخصياتٍ أكاديميّة من المحافظات السوريّة.

وفي البداية تمّ تشكيل ديوان من أعضاء حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، وهم كل من شيرين محمد ولزكين كور محمد وجمعة كالو، حيث أدار جمعة كالو الندوة ثم تحدثت شيرين محمد عن المحور الأوّل الذي جرى مناقشته خلال الندوة، تحت عنوان "مجزرة جندريسة ونتائج الرفض".

وتحدّثت شيرين محمد عن السياسات الدوليّة التي تمنع الشعب من حق الدفاع الذاتي وتتسبّب في زعزعة الأمن، وأشارت إلى أنّ دولة الاحتلال التركي ترتكب هذه الممارسات بهدف تعميق الأزمة السياسيّة السوريّة.

وتابعت شيرين حديثها قائلةً: "عندما نتحدّث عن سوريا فإنّنا نتحدّث عن إرثٍ ثقافيٍ عظيم، فقد شكّلت سوريا موطناً للعديد من الشعوب والحضارات منذ فجر التاريخ، وهذا منحها غنىً لا مثيل له لدى باقي الشعوب. فقد ساهمت الشعوب السوريّة بالتطور الحضاري".

وأضافت شيرين محمد إلى حديثها قائلةً: "لطالما طالب الشعب بإنقاذ عفرين من الموت والإرهاب والعنف".

كما شارك في الموضوع الأوّل عبر الهاتف، الخبير السياسي والحقوقي، زيد أيوبي من فلسطين، من ألمانيا الدكتور أكرم نعسان من إدارة الطوارئ الدوليّة، ومن السليمانية رئيس مجلس اللاجئين الكرد في روج آفا- سوريا هوزان عفرين، ومن طرطوس الصحفي والناشط السياسي حسن يونس، حيث شاركوا آراءهم بخصوص مجزرة جندريسة.

كما أشاروا إلى أنّ دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات وجرائم حربٍ داخل عفرين المحتلّة وتسعى إلى تهجير من تبقّى من السكان الأصليين للمدينة وإجراء التغيير الديمغرافي. وفي الختام حيّوا مقاومة أهالي عفرين في الشهباء وعفرين. كما شارك في هذا الموضوع شخصيات من المنطقة أيضاً.

وتحدّث لزكين كور محمد في المحور الثاني، والذي كان بعنوان "الموقف الدولي ودور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في مجزرة جندريسة".

وأشار محمد إلى: "الأحداث التي تشهدها عفرين ليست عنصريّة فهم يطالبون بحقّهم في الاعتراف بكرديتهم. كما يحقّ لهم إيقاد شعلة نوروز".

وسلّط محمد الضوء على موقف منظمة حقوق الإنسان قائلاً: "على المنظمات الإنسانيّة التحرّك لئلّا تتكرّر الممارسات التي تشهدها عفرين، كما عليها الالتزام بواجبها الإنساني".

كما شارك في المحور الثاني الضيفان القادمان من حلب، الشخصيّة المستقلّة، باسل قاسي نصر عبدالله وفادي إسماعيل عوض الحزب الاشتراكي الوطني السوري، وأعربا عم آرائهما بالقول: "هذه ليست الجريمة الوحيدة فهناك مئات الجرائم غيرها، وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان المحليّة هذه الجرائم وسيجري محاسبة مرتكبيها. علينا أن نتّحد ونحرّر سوريا من الاحتلال ونعيش على أرض سوريا معاً".

وفي نهاية الندوة اجتمع المشاركون على عدة مخرجات للندوة لتكون بمثابة توصيات وهي:

1ـ دعوة الامم المتحدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية السكان في عفرين وعموم سوريا والضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال بتحمل مسؤولياتها القانونية لضمان النظام العام والسلامة العامة.

2ـ دعوة الأمم المتحدة للضغط على الحكومة التركية من أجل إيقاف عمليات التغيير الديمغرافي في عفرين وباقي مناطق سوريا والتزام بنود اتفاقية لاهاي لعام 1907 وتسليم إدارة تلك المناطق لسكانها الأصليين من السوريين.

3ـ دعوة الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير فعالة لإيقاف تمدد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) المصنف على لوائح الإرهاب في عفرين وباقي مناطق الشمال السوري.

4ـ دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة لإصدار إحاطة حول حالة حقوق الإنسان في الشمال السوري الخاضعة لنفوذ الإحتلال التركي وخاصة عفرين.

5ـ نطالب ما يسمى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والحكومة السورية المؤقتة وجميع الهيئات السياسية المنضوية تحت مظلتها وخاصة المجلس الوطني الكردي بمسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والقانونية إزاء الجرائم المرتكبة في عفرين وندعوهم إلى التدخل من أجل وقف انتهاكات المجموعات المسلحة التابعة لها ودعم مطالب السكان المحليين.

6ـ التأكيد على الوصف القانوني الدولي لمجزرة جنديرس كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة وفق القوانين الدولية.

7ـ مطالبة الدولة السورية بالقيام بواجبها القانوني تجاه الدولة التركية كدولة معتدية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

٨-مناشدة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالقيام بواجبها وفق ميثاق الأمم المتحدة بخصوص الانسحاب الفوري وخروج الدولة التركية من كافة الأراضي السورية المحتلة. ٩-دعوة الشرفاء الوطنيين من أبناء المناطق المحتلة إلى توحيد صفوفهم بكافة مكوناتهم والوقوف في وجه طموحات الدولة التركية الاحتلالية وفي وجه المجازر والانتهاكات التي ترتكب من قبل الفصائل المرتزقة والمطالبة بمحاسبة مرتكبي مجزرة جنديرس.

(كروب)

ANHA