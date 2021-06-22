ندوة دولية بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة قرية حلنج بكوباني

وأعلن بداية شهر حزيران الجاري عن مبادرة (Weaving for Life نسيج من أجل الحياة) وتضم أيضاً منظمة المرأة الكردية للعلاقات REPAK.

وتعقد المبادرة يوم غد الأربعاء أولى ندواتها على خدمة زووم بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة قرية حلنج بكوباني، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن أهداف المبادرة وأسباب تأسيسها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النساء الطليعيات اللواتي تعرضن للقتل في مناطق مختلفة.

تدار الندوة من قبل جيو كوان ممثلة عن منظمة كابيريلا الفلبينية وأليسا دورو ممثلة عن حركة النساء الكردستانيات في أمريكا اللاتينية.

وتشارك في الندوة كل من فيلما ألمندراس من كولومبيا، تيران وراداني من أندونيسيا، فوزي آفشاري من أفغانستان ومرال جيجك من كردستان، وذلك باللغات الكردية والعربية والإنكليزية والإسبانية.

وتتزامن الندوة مع الذكرى السنوية لمجزرة قرية حلنج في كوباني والتي تصادف الـ 23 من شهر حزيران.

ويمكن متابعة الندوة على رابط تطبيق زووم.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOmqqj8rGd2I_aHCprSLczdLYccW4tsd.

بالإضافة إلى قناة Weaving for Life على اليوتيوب. كما يمكن التواصل مع المبادرة على البريد الألكتروني: campaignweavingforlife@gmail.com.

ANHA