تحت الشعار "كيف نضع مستقبلنا"، ستبدأ الحركة النسوية الكردية بعقد ندوات وحلقات حوارية عبر خدمة الإنترنت (أون لاين)، يشاركن فيها النساء وجهات نظرهن حول المستقبل وتحليلها مع نساء حول العالم من (أميركا اللاتينية، أوروبا، الشرق الأوسط، وآسيا).

ويتكون البرنامج عبر الإنترنت من جزأين، وهما بعنوان تجارب الحركة النسائية الكردية ومناقشة العالم الجديدة.

أوقات البرنامج:

في الـ 12 تموز تُعقد ندوة بعنوان "الورقة السياحية لحداثة الرأسمالية" في الساعة 19.00، من قبل أليف ساريكان، سليفيا فيديريسي، دكتورة درسيم داغدفيران، ورضها سوزا.

في الـ 19 تموز: تُعقد ندوة بعنوان "النسوية وحماية المرأة"، تشارك فيها أريان روج آفا باسم (YPJ)

في الـ26 تموز تتحدث نازان أوستانداج في ندوة بعنوان "العلاقة بين الحرية والتنظيم".

في 2 آب تُعقد ندوة عنوانها "الآراء التي خرجت في أزمة فيروس كوفيد 19"، بحضور روزا بروج، ميريديث تاكس (الولايات المتحدة الأمريكية)، لورينا كابنال (جويتمالا)، بينيديتا أرجينتيري (إيطاليا)، وممثلة مؤتمر ستار.

في 9 آب تُلقي عضوة لجنة جينولوجيا أوروبا ياسمين عدنان ندوة بعنوان "جينولوجيا".

في 16 آب تُلقي ميرال جيجك عضوة مجلس إدارة منظمة علاقات المرأة الكردستانية (REPAKK) ندوة بعنوان "اتحاد النساء".

وفي 23 آب تُعقد ندوة بعنوان "سم رأسمالية ثورة المرأة"، بحضور أليسيا درو، ميرال جيجيك، الممثلة النسائية فرانسفرونتريسز.

ويمكن للمستمعين في الندوة طرح الأسئلة، كما يمكن للناس متابعة الندوات من قناة اليوتيوب (Women Weaving Future)، كما يمكن زيارة موقع womenweavingfuture@riseup.net.

(س و)