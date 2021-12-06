نداء من وجهاء المنطقة للحزب الديمقراطي الكردستاني: لا تضعوا يدكم في يد العدو

لليوم الـ 63 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام عند معبر سيمالكا، للمطالبة بتسليم جثامين مقاتلي الكريلا الشهداء إلى ذويهم.

وتوافد إلى خيمة الاعتصام اليوم ممثلون عن مكتب العلاقات في قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الإسلامي ووجهاء المنطقة، حيث استقبلوا من قبل أعضاء مجلس ناحية جل آغا المناوبين في خيمة الاعتصام.

ونظم المشاركون مسيرة باتجاه الحدود مع جنوب كردستان، ومن ثم قرئ بيان باسم المشاركين باللغتين الكردية والعربية من قبل كل من عضو مكتب العلاقات في قوى الأمن الداخلي حسن سعدون وعضوة مؤتمر المجتمع الديمقراطي الإسلامي شيخ علي أمين.

’ آمال الشهداء كانت تحقيق الحرية للشعوب‘

وقال الشيخ علي أمين: "نحن نعلق الآمال على أشقائنا الكرد. نطالب بأن يتم تسليم جثامين أبنائنا الشهداء إلى ذويهم. إنهم شهداء السلام والحرية. ناضلوا ليل نهار كي نعيش بأمان. لقد كانت آمال الشهداء هي تحقيق الأخوة والحرية للشعوب".

وناشد الشيخ علي أمين الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلاً: "نحن جميعاً ركّاب نفس السفينة. بيتنا واحد وخبزنا واحد. نحن نتأسف بسبب ما يحدث اليوم على أرضكم، ونرفض كل الهجمات التي تتعرضون لها. إذا كنا معاً لن يستطيع أحد هزيمة الكرد. لا تمد يدك إلى الدولة التركية وأردوغان، فأردوغان هو عدو، وسبق أن قال، حتى لو كان لدى الكرد خيمة فإنه سوف يدمرها. حرب أردوغان ليست ضدنا فقط، بل ضد جميع الكرد".

’ استجيبوا لنداءات الأمهات‘

وأضاف الشيخ علي أمين: "نحن نقول أيها الاشقاء، سلموا لنا جثامين شهدائنا، واستجيبوا لنداءات الآباء والأمهات. نحن نريد أن نوري جثامين شهدائنا الثرى بما يليق بهم في أرضنا المباركة".

يذكر أن مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة أطلق فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في الـ 5 من تشرين الأول للمطالبة باستلام جثماني الشهيدين تولهلدان رامان سردم جودي اللذان استشهدا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إثر كمين.

(ك)

ANHA