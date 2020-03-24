نداء من هيئة الصحة في إقليم الجزيرة

بموجب التعميم الذي أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا كإجراء وقائي لمنع ظهور وانتشار فيروس كورونا، تم فرض حالة حظر التجوّل في مناطق شمال وشرق سوريا بدءاً من الساعة 06:00 في 23 آذار، وستستمر لمدة 15 يوماً، قابلة لتمديد.

هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا أكدت اليوم 24 آذار عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا الذي بات وباءً يجتاح معظم الدول العالمية، وفقد على إثره حتى الآن 16,563 حياتهم.

وتوجهت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة بالنداء إلى كافة الأهالي في الإقليم للتواصل على الأرقام المعلنة من قبل الهيئة في حال الاشتباه بأي شخص بعين المسؤولية.

والأرقام المخصصة هي:

0981137135

0998939754

0949356870

0949359179

فيما كثفت قوى الأمن الداخلي دورياتها على كافة مداخل ومخارج المدن والنواحي والبلدات وضمن الاحياء في شمال وشرق سوريا، وبحسب القائمين فإن أبناء شمال وشرق سوريا تقيدوا بنسبة تصل إلى 80% بالحظر المعلن.

(كروب/أ ب)

ANHA