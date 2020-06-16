نداء للأزهر الشريف ومجلس الشورى السعودي واتحاد علماء المسلمين

تجمع، اليوم، أعضاء مؤتمر المجتمع الاسلامي الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، والمجلس الإسلامي، وجميعة السلام الإنسانية، والمؤسسة الدينية للمرأة المسلمة في مقر المؤسسة الدينية في مدينة قامشلو، وألقوا بياناً إلى الرأي العام بصدد هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق الدفاع المشروع.

وقرأ البيان رئيس مؤتمر المجتمع الاسلامي الديمقراطي ملا محمد الغرزي، وجاء في نصه: "(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ)".

وخاطب باسم محمد الغرزي المؤسسات الدينية والمسلمين والمسيحيين والعالم الحر للقيام بواجبهم لإيقاف الاعتداءات التركية على دول الجوار، وقال: "باسم المؤتمر الاسلامي نوجه نداء للمؤسسات الدينية أن تقوم بواجبها وأن توجه النداء للدولة التركية بوقف اعتداءاتها خارج الحدود، ولا سيما اعتداء الأمس على شنكال ومخمور وغيرها، ونخص بهذا النداء الأزهر الشريف في مصر، ومجلس الشورى في السعودية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والعلماء الأحرار في تركيا".

محمد الغرزي أوضح أن سكوت المؤسسات الدينية على الاعتداءات التركية يُعدّ موافقة على ما تقوم به الحكومة التركية، وكتائبها "الإرهابية"، في شنكال ومخمور وعفرين وسري كانيه وبقية المناطق، وتابع البيان: "يقول رسول الله (ص) من غاب عن معصية فرضي بها كان كمن شهدها، ويقول (إذا هابت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منها).

وتوجه محمد الغرزي باسم مؤتمر المجتمع الاسلامي الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، والمجلس الإسلامي، وجميعة السلام الإنسانية، والمؤسسة الدينية للمرأة المسلمة بالنداء إلى الأمم المتحدة للتدخل الفوري وإيقاف العدوان التركي المدمر للإنسان والبنيان.

وتمنى محمد الغرزي الصبر لأسر الشهداء والشفاء للجرحى وقال: "إن النصر للمدافعين عن الحق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

(س آ- ب ح/أ ب)

ANHA