نداء عاجل من 20 منظمة إعلامية وحقوقية للأمم المتحدة تطالب بوضع حد للانتهاكات في عفرين

وجاء في نص النداء التي أرسلتها المنظمات الـ 20 للأمم المتحدة مايلي:

"السيد انطونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة

السيدة ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الانسان

السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا

بعد ان بلغ السيل الزبى ووصلت الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين العُزَل في منطقة عفرين الى اوج بشاعتها وبدأت تسيء معها لآدمية الانسان وذلك دون ادنى اعتبار او احترام للشرائع السماوية والوضعية اجمع من قبل الفصائل السورية المسلحة التي اطلقت لها الاستخبارات التركية العنان بارتكاب جميع الموبقات والمحرمات بما فيها الاخلاقية بحق سكان عفرين من الكرد السوريين ، رجالاً ونساءً، شيوخاً واطفالاً بهدف اجبارهم واكراههم على ترك ديارهم والنزوح منها بغية استكمال تركيا لمخططاتها في تغيير ديموغرافية المنطقة وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية

وبعد ان تم ازاحة الستار عن الجرائم المشينة التي ترتكبها تلك الفصائل المرتزقة وخاصة بحق الفتيات والنساء الكرد وجرائم القتل العمد المتكررة التي تطال كبار السن هناك ، وكذلك اكتشاف وجود عدد من النسوة المختطفات دون وجه حق منذ زمن في اقبية ومعتقلات مرتزقة فرقة الحمزة يوم امس بعد ان تم اقتحامها والسيطرة عليها من قبل مستوطني الغوطة وفصائل احرار الشام وهن في وضعٍ وحالة مزرية لاتقبلها اية شرائع او قوانين او اعراف وقيم مجتمعية

لذلك نحن المنظمات المدنية والحقوقية الموقعة ادناه نتوجه اليكم وعلى وجه السرعة

- بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للحقائق خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا بشكل يومي بغية توثيقها واحالتها الى الجهات الاممية المختصة لوضع حد لتلك الجرائم ومحاسبة المتورطين بارتكابها

- ممارسة المزيد من الضغط على تركيا للقيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها كدولة احتلال في تامين الامن والحماية للمدنيين

- مطالبة تركيا بانهاء وجودها العسكري الغير الشرعي في المناطق السورية والخروج منها مع مرتزقتها من الفصائل المسلحة ومطالبة مجلس الامن بوضع تلك المناطق تحت الحماية الدولية لحين ايجاد حل سياسي شامل للمشكلة السورية.

الموقعون :

1- المرصد السوري لحقوق الانسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -فرع المانيا

4- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)

5- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)

6- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا

7- منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)

8- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا

9- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )

10- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية

11- مؤسسة ايزدينا الاعلامية والحقوقية

12- المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان

13- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)

14- منظمة حقوق الانسان - عفرين

15- شبكة عفرين بوست الاخبارية

16- مركز عفرين الاعلامي

17- مبادرة دفاع الحقوقية -سوريا

18- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة

19- منظمة حقوق الانسان قي اقليم الفرات

20- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا

ANHA