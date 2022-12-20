نازحون يبحثون عن الدفء وأطفال يخاطبون الضمير الإنساني

ازدادت معاناة المهجرين في منطقة الشهباء مع قدوم فصل الشتاء جراء الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق. المشاهد والصور التي التقطت في مخيمات النازحين بعد احتلال عفرين تعبر عن حالة الكفاح من أجل الحياة.

تلبي إدارة مقاطعة الشهباء احتياجات النازحين حسب إمكانياتها ، لكن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على المنطقة جعل الظروف المعيشية صعبة عليهم.

معظم المستلزمات اللازمة لإعداد الطعام والتدفئة وما إلى ذلك تحتاج إلى توفر مادة المازوت، لكن لا يتم تزويد المنطقة بالمازوت بسبب الحصار. لذلك ، يلبي النازحون هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة لديهم.

تجمع العديد من العائلات بقايا الأغصان والقش الموجود حول المخيمات لإعداد وجبات الطعام. ثم يحرقون هذه البقايا في علب الصفيح الموضوعة أمام الخيم، ويستخدمونها لإعداد الطعام.

الأطفال المجتمعون حول علب الصفيح ينتظرون أمهاتهم لتزويدهم بالطعام. يجلس بعض الرجال في المخيم أمام الخيمة أو العلب التي يُطهى عليها الطعام ونظراتهم تعبر عن واقع الحال.

وهناك طفل أطلق العنان لحنجرته يغني أغنية تعبر عن حسرة العودة إلى عفرين، ويوجه رسالته إلى الضمير الإنساني.

ANHA