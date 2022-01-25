نازحون من حيي غويران والزهور: مؤسسات الإدارة الذاتية قدمت لنا كافة المساعدات

بهدف تأمين المأوى للنازحين استقبل مجلس مقاطعة الحسكة، أكثر من 350 شخص عبر لجانه المعنية، ووفر لهم أهم المستلزمات الضرورية عقب نقلهم إلى مراكز إيواء في المدينة.

أدت هجمات خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا إلى نزوح أهالي حيي الزهور وغويران المجاورين للسجن، لتجنب اتخاذهم دروعاً بشرية من قبل مرتزقة داعش، حسب ما أفاد بعض النازحين من الحيين.

وقدمت مؤسسات الإدارة الذاتية في المقاطعة كافة المستلزمات الضرورية للنازحين من "خدمات لوجستية وطبية"، فيما تؤكد المؤسسات جاهزيتها لاستقبال المزيد من العوائل النازحة.

تقول النازحة من حي الزهور، نهاية صالح، عن وضعها بعد النزوح "وصلنا بداية إلى صالة أرض الأحلام جانب دوار الإطفائية وكان الوضع صعباً علينا وعلى أطفالنا، لكن الاستقبال الحار من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية أنسانا ما نحن فيه حيث تم إيواؤنا وتقديم كافة المستلزمات لنا من بطانيات واسفنج وطعام وشراب ومدافئ".

وأضافت: "نحن نشكر مؤسسات الإدارة الذاتية على هذه المعاملة الطيبة معنا ونؤكد للجميع أن إرهابيي داعش خطر على كل مكونات المنطقة وهم لا يفرقون بين أحد أبداً بل يستهدفون الجميع".

من جهته أكد النازح من حي غويران، عبد الغفور أحمد، تعاطف أهالي مدينة الحسكة مع النازحين، مثمناً موقف مؤسسات الإدارة الذاتية في تقديم يد العون لجميع النازحين دون استثناء.

وقال: "إن مؤسسات الإدارة الذاتية قدمت لنا كل شيء نحن بحاجته من طعام وشراب وماء ومستلزمات التدفئة من بطانيات واسفنج ومدافئ وملابس شتوية"، متمنياً أن تنهي قوات سوريا الديمقراطية هذا الخطر عن أحيائهم، والعودة السريعة إلى بيوتهم ومنازلهم.

(أم)

ANHA