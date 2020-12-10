نازحوا الرقة والطبقة في الهول يتوجهون إلى مدنهم

إدارة مخيم الهول أوضحت لـ ANHA، أنهم يعملون بعد خروج الدفعة السادسة على تسجيل أسماء الأسر الراغبة بالخروج من أبناء منطقة الرقة وريفها.

هذه الدفعات تخرج بعد انتهاء دفعات الكفالات، وتنفيذًا للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول الفائت بناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020 بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

الدفعة السابعة وهي من نازحي مدينتي الرقة، والطبقة تتضمن 105أسرة، ومؤلفة من 350 شخصًا، بعد أن قدّموا إثباتاتهم وسندات تؤكد أنهم من أبناء تلك المنطقة التي يودّون الذهاب إليها.

وسترافق قوى الأمن الداخلي الرحلة التي يتم إخراجها من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها لحماية الأسر، واستلامهم من قبل ذويهم.

هذا وكانت الدفعة السادسة من الأسر النازحة السورية خرجت من الهول في الـ 24 من تشرين الثاني الفائت.

(هـ ن)

ANHA