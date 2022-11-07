نازحو مخيم أبو خشب يشتكون من قلة الدعم ووعود من مجلس دير الزور لتحسين واقع المخيم

يقع مخيم أبو خشب في ريف دير الزور الشمالي، وتقطن فيه 1934 أسرة، أغلبها من مناطق سيطرة حكومة دمشق بمدينتي البوكمال والميادين، تعرضت أغلب خيمه للاهتراء في فصل الصيف نتيجة أشعة الشمس، ومع قدوم فصل الشتاء لن تقوى الخيم على إيواء النازحين.

وسمي المخيم بهذا الاسم إبان تأسيسه في أيلول 2017 بالقرب من بلدة أبو خشب في ريف دير الزور الشمالي.

للتعرف أكثر على واقع المخيم، التقت وكالتنا أحد النازحين في المخيم، سامر الجمعة، الذي قال "وضعنا في المخيم مأساوي والدعم قليل جداً، ولا يسد احتياجات كافة النازحين".

وأشار "كان الوضع أفضل سابقاً في المخيم، حيث كانت هناك منظمة تدعم المخيم بمبالغ مالية، إلى جانب المساعدات الغذائية التي كانت تسد احتياجات كافة النازحين"، وأضاف "المخيم بحاجة للمساعدات بشكل عام ومازوت التدفئة بشكل خاص".

وفي ختام حديثه، طالب سامر الجمعة "الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية بدعم المخيم وتقديم الخيم للنازحين والرعاية اللازمة لهم".

بدورها، قالت النازحة، صباح المخلف "منذ خمسة أعوام، وأنا أقطن في مخيم أبو خشب، الوضع سابقاً كان جيداً، لكن حالياً وضعنا صعب للغاية، خاصة من الناحية الصحية"، وأضافت "النازحون يتوجهون خارج المخيم لتلقي الرعاية الصحية، لقلة الأدوية".

وطالبت صباح المخلف بضرورة دعم المخيم من الناحية الصحية، خصوصاً في فصل الشتاء، لحماية الأطفال وكبار السن من الأمراض.

الرئيسة المشتركة لمكتب المنظمات في مجلس دير الزور المدني، إيمان المحيمد، قالت "لدينا خطة دعم جديدة في فصل الشتاء، سننفذها في مخيم أبو خشب، وسنقدم كل الاحتياجات اللازمة للقاطنين فيه، من بطانيات ومستلزمات لباس شتوي ومازوت".

وأضافت "سنوجه نداء لكافة المنظمات العاملة في دير الزور لدعم مخيم أبو خشب وكافة المخيمات العشوائية، ونحن نعلم أن أوضاع النازحين سيئة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في تقديم كافة الاحتياجات التي ستساهم في تحسين وضع المخيم بشكل عام".

وأكدت إيمان المحيمد في ختام حديثها، "نحن في مكتب المنظمات بمجلس دير الزور المدني نعقد اجتماعات دورية مع المنظمات، وسنطرح مشاكل مخيم أبو خشب على كافة المنظمات الموجودة في المنطقة".

(خ)

ANHA