نازحو الشهباء في منبج يستنكرون بناء الاحتلال التركي لجدار اسمنتي حول المناطق المحتلة

وألقت البيان الإدارية في مكتب نازحي الشهباء في مدينة منبج، بريفان خيري بحضور أعضاء المكتب، وذلك أمام المكتب وسط المدينة، جاء فيه:

"لقد صعدت دولة الاحتلال التركي بقيادة حكومة أردوغان الفاشية قصفها على شمال وشرق سوريا ومناطق الشهباء في الآونة الأخيرة، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية.

تابع البيان "إن هذا التصعيد الخطير ترافق مع الحرب المعلنة في جنوب كردستان ضد قوات الكريلا بهدف احتلال جنوب كردستان والشمال السوري مع اقتراب مئوية اتفاقية لوزان الساعية لتحقيق الميثاق الملي المتضمن احتلال الموصل وكركوك وحلب والشمال السوري.

وما نشهده من قصف شبه يومي من قبل الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا والذي يتسبب في إلحاق الأضرار بممتلكات المدنيين وحرق المحاصيل الزراعية وبث الخوف والرعب والعمل على تهجيرهم مرة أخرى تمهيداً لاستكمال مشروعه الاستيطاني العنصري، حيث بدأ ببناء جدار أسمنتي في قرى الباب ومارع لفصل المناطق المحتلة وإلحاقها بأراضيه.

وأكد البيان أن "هذه الأعمال الإجرامية تجري أمام أنظار العالم منذ أن احتلت دولة الاحتلال التركي جرابلس وعفرين وسري كانيه/ رأس العين واليوم تعمل على إعادة المهجرين السوريين إلى مناطقنا لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي الجاري على قدم وساق ضد شعبنا الكردي والعربي".

شدد البيان "نطالب الضامن الروسي وحكومة دمشق بالتدخل لوقف بناء هذا الجدار الرامي إلى تقسيم سوريا أرضاً وشعباً".

(أ ق/د)

ANHA