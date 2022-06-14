نازحو المخيم الشرقي في منبج: لن نرضى باحتلال الأرضي السورية وسنقف ضد كل محتل

قرأ البيان الإداري في المخيم، محمد منصور، بحضور قاطني المخيم في ساحته.

جاء في نص البيان ما يلي:

"باسم قاطني المخيمات نرفض كافة التهديدات التركية باحتلال مناطق جديدة في سوريا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة الدولة التركية في إعادة أمجادها العثمانية".

أكد البيان رفضه لـ "سياسة التغيير الديمغرافي ونعتبر أي هجوم على الأراضي السورية هو إعلان حرب لن تحمد نتائجها. فكما تبحث الدولة التركية عن أمنها القومي المزعوم، نحن شعوب نبحث عن حياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار".

مضيفاً "نحن النازحون واجهنا الكثير من الويلات جراء الحرب. واليوم وبعد أن استقرت هذه المنطقة ومناطق شمال وشرق سوريا، وكنا ما زلنا نحلم بالعودة إلى منازلنا وأهلنا، لا تزال الدولة التركية تجدد تهديداتها وتحاول تشريدنا ثانية".

مؤكداً أنه "وبعد كل هذه السنوات، لن نرضى أن تحتل شبراً من أرضنا وسنقف سداً منيعاً في وجه كل محاولات العبث بمستقبل أبنائنا، ونقول لا للحرب، ولا للظلم، ولا للاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا التي كانت الحضن والملاذ الآمن لنا من التهجير والدمار والقتل".

وطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه التهديدات وتحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية ضد التهديدات التركية المستمرة والمتجددة على مناطقنا".

الجدير بالذكر أن المخيم الشرقي تم إنشاؤه عام 2017، بعد أن شهدت المدينة لجوءاً كبيراً لأهالٍ هربوا من بطش حكومة دمشق، ويضم المحتلة نازحين من منطقة دير حافر بريف حلب الجنوبي الشرقي، ومنطقة خفسة بريف حلب الشمالي الشرقي والواقعتان تحت سيطرة حكومة دمشق.

(أ ق/د)

ANHA