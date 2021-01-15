نعوم تشومسكي: صمود ثورة روج آفا معجزة وهي تاريخية لأنها تتمسك بالقيم –تم التحديث

نظمت المحاضرة في قاعة اكاديمية الزراعة بجامعة روج آفا بمدينة قامشلو بحضور العشرات من المثقفين و الطلبة والشخصيات السياسية.

ألقيت المحاضرة من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي "الزووم" من قبل المفكر الأمريكي الشهير، أفرام نعوم تشومسكي وهو أستاذ لسانيات وفيلسوف امريكي وعالم إدراكي وعالم بالمنطق و مؤرخ و ناقد وناشط سياسي.

في بداية المحاضرة رحب كل من الرئاسة المشتركة لجامعة روج آفا عبدالإله مصطفى، و روهان مصطفى بالحضور وشكروا الدكتور نعوم تشومسكي على تلبية دعوتهم للمشاركة وإلقاء هذه المحاضرة في جامعة روج آفا.

و أديرت المحاضرة من قبل أفرام نعوم تشومسكي Avram Noam Chomsky والذي تطرق في بداية حديثه إلى رؤيته لثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا وقال: " روج آفا حالة صعبة جداً. مشكلتها الأساسية هي كيفية النجاة في ظل الهجوم التركي والمسموح به أمريكياً. هناك أيضاً نظام الأسد الوحشي على الجانب الآخر. نجاة روج آفا حتى هذه المرحلة تعتبر معجزة، وستكون الأولوية لاستمرارها. وتجربة روجآفا أثبتت أن التضامن الدولي ممكن".

وحول رؤيته لما سيجلبه حكم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للشرق الأوسط قال: "ما لم يكن هناك ضغط شعبي، ستتجه إدارة بايدن إلى الوسط وتمثيل رجال المال". و أضاف: " دون ضغط شعبي فبايدن سيستمر في الاستراتيجية الامريكية ذاتها في حماية ورعاية مصالح الأغنياء وقد تكون سياسته مختلفة عن سياسة ترامب لكن ليس بالكثير لذا على الجميع الضغط على بايدن، لا أعتقد أن بايدن سيكون همجياً مثل ترامب، ولن يقول لتركيا اذهبي واحتلي واقتلي الكرد، ولكنه لن يفعل شيئاً آخر أيضاً.

أما عن رؤيته لمرحلة حكم ترامب قال: "إدارة ترامب تمَّ نقدها على أنها تفتقد لوجود سياسة متَّسقة.. على العكس هي متَّسقة ومبنية على مبادئ إمبريالية أساسية، منها دعم القوي وسحق الضعيف، وهذا ما فعلته في حرب اليمن ومن خلال دعم نظام الفصل العنصري في إسرائيل، وفي المقابل قطع المساعدات الإنسانية البسيطة لليمن، وسحق الفلسطينيين ومؤخَّراً الكرد".

وحول المشاكل التي تشهدها الشرق الأوسط قال تشومسكي :"المشاكل في الشرق الأوسط مختلفة عن الدول الليبرالية. نحتفل هذا العام بحلول 10 أعوام على بدء ما يسمى الربيع العربي، والذي تم قمعه بشدة في جميع الأماكن. إلا أن المشكلة في الدول الليبرالية ليست في قمع الرأي، بل في تهميشه. الآراء التي تقولها لا تصل إلى الجمهور الواسع. في المقابل، الحركات الشعبية يمكنها أن تدفع بعض القضايا إلى الساحة السياسية".

وقدم تشومسكي نصائحه لإدارة روج آفا وقال: "ما يجب على روج آفا فعله، هو أن تحاول الاستمرار في القيام بما تفعله حالياً بشكل إعجازي. وهو إقامة نظام متحضر يحمي حقوق النساء ويتبنى القيم التي تتمثلونها والعيش من خلالها. هذه الأفعال نجحت في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وهي الأمل الوحيد لكم".

وعن المرحلة التي تمر بها ثورة شمال وشرق سوريا، أضاف قائلا:" مناطق روج آفا وشمال شرق سوريا تمر بمراحل تاريخية، فبقاء روج آفا إلى الآن ومقاومتها لوحدها تعد معجزة، فشعب روج آفا لديه قيم ويجب اظهارها للعالم واعتقد بأن الشعوب ستساندكم لنيل أهدافكم وحقوقكم".

(كروب/ل)

ANHA