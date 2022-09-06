نظم اتحاد المرأة الشابة، اليوم، مراسم استذكار للشهيدات الخمس، اللواتي استشهدن جراء قصف لمسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، على المركز التعليمي الخاص بالفتيات الواقع في قرية شموكة غرب مدينة الحسكة، والذي يرعاه الأمم المتحدة.

وكان الهجوم التركي على المركز التعليمي الخاص للبنات في الـ 18 من شهر آب المنصرم، قد أدى إلى استشهاد 4 فتيات وهن (ديلان عزالدين، زوزان زيدان، رانيا عطا، ديانا علو)، وإصابة 11 أخريات، وأمس الأحد، استشهدت الطفلة سلافا رمضان متأثرة بجراحها نتيجة الهجوم أيضاً.

شارك في مراسم الاستذكار، التي نظمت في صالة رشو شمال مدينة الحسكة، عضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء.

بعد وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت رندا بكر، كلمة باسم المركز التعليمي الخاص بالفتيات، استهلتها بتقديم التعازي لأمهات الشهيدات الخمس، وقالت: "إن العدو لا يحتمل تمسكنا بقضيتنا ومقاومتنا بأقلامنا في محاربته، وهذا ما يخيفه ويدفعه لشن هجماته علينا في محاولة لإضعافنا".

وأكدت رندا بكر، "لن نترك دماء رفيقاتنا تذهب دون ردٍ منا على هذا العدو الفاشي اللعين، وإننا بدماء شهدائنا نزداد مقاومة، وسنجعل من دموع أمهاتنا رصاص في صدور الأعداء".

وجددت رندا العهد لرفيقاتها الشهيدات، قائلة: "سنبقى سائرون على خطاكن، وسنرد على العدو بكل قوة، ولن نضعف أمام هذه الهجمات".

بدورها، تحدثت عضوة اتحاد المرأة الشابة، ميديا عبد الرحمن، قائلة: "مهما حاولت دولة الاحتلال التركي وزادت من هجماتها، فلن تستطيع هزيمتنا وإضعافنا، بل نزداد مقاومة بتضحيات شهدائنا".

واستنكرت جرائم دولة الاحتلال التركي ووحشيتها التي لا تعرف صغيراً ولا كبيراً، وتشن هجماتها بجميع الأساليب الوحشية اللاأخلاقية على المواطنين في شمال وشرق سوريا.

وأكدت ميديا عبد الرحمن "أننا أصحاب قضية مبنية على فكر القائد عبد الله أوجلان وأوفياء لميراث شهدائنا، لا أحد يستطيع هزيمتنا".

انتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن حياة الشهيدات الخمس، وبترديد شعارات تمجد الشهيدات وتحيي مقاومتهن.

الجدير بالذكر أن ستقام اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جثمان الشهيدة الطفلة سلافا رمضان، إلى مثواها الأخير في مزار الشهيد رستم جودي بناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، في الساعة 16:00.

(كروب/ي م)

ANHA