تجمّع، اليوم، عدد من النشطاء المدنيين الكرد في وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، وذلك احتجاجًا على تقديم وفد المعارضة السورية المدعوم من قبل تركيا ورقةَ عمل إلى لجنة كتابة الدستور السوري المؤلفة من 150 شخصًا، إذ لم يذكر مضمون هذه الورقة أي حقوق قومية للكرد.

ورفع النشطاء أثناء الوقفة الاحتجاجية لافتات تحمل شعارات " التمثيل الكردي العادل في لجنة الدستور هو تمثيل عادل لكل الأحرار "، " في وحدتكم خلاصكم من النظام الدكتاتوري " ، " آن للحقوق الكردية القومية أن ترى النور " ،" حقوقنا القومية فوق كل الاعتبارات " .

ومن الناشطات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شمس عنتر إذ قالت: " منذ سنة بدأت كتابة الدستور السوري الجديد، وهي من ضمن الحلول السياسية التي ستطبّق في سوريا، ومنذ أيام تقدّم وفد المعارضة بورقة عمل إلى لجنة كتابة الدستور، ولكن هذه الورقة لم تذكر أي حقوق قومية للكرد".

وتابعت شمس بالقول: "الكرد يعيشون على أرضهم التاريخية وقدموا الكثير من التضحيات والآلاف من الشهداء من خيرة شبابهم، ومن حقهم أن يديروا أنفسهم بأنفسهم".

(ه ع/سـ)

ANHA