ناشطون على التواصل الافتراضي يطالبون برفع الحصار

ينشر رواد منصتي "تويتر" و"فيس بوك" الافتراضيتين، منذ الساعة 21:00 من مساء أمس، هاشتاغ (#lifttheembargovsshehba) للمطالبة برفع الحصار عن الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

تداول الناشط عباس خلف، الـ هاشتاغ وأرفقه بصورة للطفل رشمار رشو، وكتب عليها: "تشارك الحكومة السورية بتطبيق قانون قيصر من خلال فرض الحصار على منطقتي حلب والشهباء".

الكاتب دجوار آغا، أرفق الـ هاشتاغ مع صورة لمعاناة الأهالي في مخيمات الشهباء، وكتب: "يقع على عاتقنا جميعاً واجب الوفاء لأهالي الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية أن نرفع الصوت عالياً ونعمل من أجل إنهاء الحصار".

آرتيش محمد الـ هاشتاغ بصورة للحصار، وكتب عليها: "استمرار الحصار من جانب حكومة دمشق ضد الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية يعني المشاركة في سياسة الابادة"

باقي كارا دنيز أرفق الـ هاشتاغ بجملة كتبها باللغة التركية "أمام أعين العالم، يختبر شعب ما بأبسط الاحتياجات الأساسية للبشر. وأولئك الذين يغضون الطرف عن ذلك يرتكبون جرائم ضد الإنسانية"، وألحق بها حسابات عدد من المنظمات الدولية على تويتر.

مركز الفرات الاعلامي الاحتياطية، أرفق الـ هاشتاغ بعبارة: "الحصار المفروض له هدف واحد وهو الضغط على أهالي عفرين المهجرين قسراً، لدفعهم للهجرة من الشهباء وترك المنطقة للابتعاد عن أرضهم ومدينتهم عفرين".

سوران ملا حسن كتب: "اللواء الرابع في حكومة دمشق يواصل حصاره على أحياء شرق حلب وكانتون شهبا. وتزيد حقيقة عدم السماح بدخول الوقود والضروريات الأساسية والأدوية للمنطقة من الصعوبات التي يعاني منها الناس".

وتستمر العملية ليوم واحد فقط، حيث ستنتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم.

تجدر الإِشارة إلى أن حكومة دمشق تفرض حصاراً خانقاً على الشهباء والحيين منذ أكثر من 5 سنوات، شددته في آب 2022، تمنع خلاله مرور المواد الأساسية والمحروقات والأدوية.

(س ر)