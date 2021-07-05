ناشطة إيرانية تحتج رداً على انتهاك حقوق السجينات

بحسب وكالات إخبارية إيرانية ردت كلروك عراعي أمس الأحد 4 تموز/يوليو، على انتهاك حقوقها وحقوق السجينات الأخريات في سجن آمول بمدينة طهران، بإرسال رسالة من السجن تعلن من خلالها رفضها الذهاب إلى غرفة الاجتماعات وإجراء مكالمات هاتفية.

وجاء في مضمون الرسالة "بسبب حرمان السجين من الحد الأدنى من حقوقه، وتعرّض السجناء لسلوكيات قاسية من قبل حراس السجن، ولإنهاء الأوضاع البائسة الحالية التي تمر فيها السجينات، أرفض إجراء مكالمات هاتفية تؤدي إلى إهانة الأسرى".

وكلروك عراعي هي ناشطة مدنية وحقوقية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، اعتقلت عدة مرات وحكم عليها غيابياً بالسجن لمدة عام والحرمان الاجتماعي بما في ذلك حظر التجول لمدة عامين، بذريعة عضويتها في جماعات سياسية.

وسبق أن حكم عليها بالسجن في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ست سنوات بتهمتي "إهانة المقدسات والكفر والدعاية ضد النظام"، وكانت تقضي عقوبتها في طهران، وتم ترحيلها إلى جناح النساء في آمول في شباط/فبراير 2010.