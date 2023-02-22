ناشطة فلسطينية: يجب التوجه إلى السفارات والاعتصام حتى تحرير القائد أوجلان

مديرة العلاقات العامة في جمعية المرأة الخيرية الفلسطينية في لبنان، سعاد عبد الرحمن؛ إحدى الناشطات الفلسطينيات اللواتي يواظبن على حضور أي مؤتمر يخص القضية الكردية أو القائد عبد الله أوجلان.

وتحدثت سعاد، لوكالتنا عن إعجابها بفكر القائد أوجلان، والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق حريته الجسدية، وذكرت أنها سافرت إلى عفرين؛ تضامناً مع المرأة الكردية، وشاركت بيوم المرأة العالمي؛ لإيمانها بأن التضامن مع القضية الكردية، أقل واجب تستطيع المرأة عامة، والفلسطينية خاصة، القيام به اليوم.

وعن الخطوات التي من المفترض اتخاذها لنشر مبادرة "نون لحرية أوجلان"، أكدت سعاد "أن التوجه إلى المجلس الأوروبي مهم ولكن لا يكفي، يجب التوجه إلى الأمم المتحدة، وإن كانت هناك ضغوط عليه من بعض الدول لكنها غير نافذة، كما يجب نشر هذه المبادرة في الدول الغربية، ليس فقط في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

وعن القائد أوجلان، اختصرت سعاد، سيرته بكلمات موجزة، إذ قالت: "هو قائد يطالب بالحوار والنقاش، وبفكر مسالم، بفكر بناه إنسان على مدى سنوات تجاه شعب مسلوب الأرض والحرية والثقافة والتراث.. بعيداً عن أساليب الحوار الأخرى التي يتبعها غيره".

وفيما يخص غياب وسائل الإعلام عن قضية القائد أوجلان، أوضحت سعاد "أن عدد الكرد أكثر من عدد الفلسطينيين في الشتات، لكن الذي ينقص القضية الكردية، التغطية الإعلامية العربية والعالمية، التي؛ هي منبر لإيصال صوتهم إلى العالم، مقابل دول عدة تتآمر على الحقائق".

وتابعت: "لماذا هناك تغييرات في القضية الفلسطينية، ولها صدى في العالم؟ لأن الإعلام يعمل على إيصال الصرخة والصوت والصورة، وهكذا من المفترض أن تصل القضية الكردية بوجه عام، وقضية القائد أوجلان بوجه خاص".

وأكدت سعاد أن "من الواجب مناصرة هذه القضية عالمياً ودولياً من خلال وقفات تضامنية أمام السفارات في كل العالم - كما يحدث في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني - للمطالبة بحرية أوجلان من الاعتقال".

وأضافت إن: "الشعب الكردي له تاريخ مشرف مع القضية الفلسطينية، ونحن نعتز بالقائد أوجلان، كما نعتز بالقائد صلاح الدين الأيوبي، وبالشهداء الكرد الذين استشهدوا لأجل قضية فلسطين، والواجب الملقى على عاتقنا اليوم، هو المزيد من التضامن مع القضية الكردية".

واختمت سعاد حديثها، "يجب أن تواصل مبادرة نون لحرية أوجلان لقاءاتها مع السفارات واعتصاماتها حتى تحقيق هدفها وهو تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

(ي ح)

ANHA