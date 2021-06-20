ناشطات: سنواصل دعم مقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر

يستمر جيش الاحتلال التركي بشن الهجمات الوحشية على جنوب كردستان منذ ليلة الـ 23/24 من نيسان/أبريل المنصرم بهدف احتلال المزيد من جغرافية كردستان وإبادة الشعب الكردي بعد تصفية حركة التحرر الكردستانية، كما يرى المراقبون.

وفيما تستمر الهجمات التركية؛ تتوالى ردود الفعل الشعبية الغاضبة من هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وتتوسع رقعة المقاومة من قبل الشارع الكردي من دعم نضال قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان.

وفي السياق ذاته، صدرت ردود فعل رافضة لتحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني السياسية والعسكرية في باشور كردستان، إذ يرى الشعب الكردي أنها خيانة يرتكبها الديمقراطي الكردستاني ضد حركة التحرر الكردستانية، وسط مطالبات الشارع الكردي بتوحيد الصف الكردي وعدم الانجرار وراء فتن العدو التركي.

وإلى ذلك تستنكر الناطقة باسم مؤتمر ستار في ناحية كوباني، غزال شيخ محمد، سياسات الديمقراطي الكردستاني، قائلة "هناك حرب خيانة على الكريلا بدعم من عائلة البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضافت "كما هُزموا سنة ١٩٩٩ سيهزمون في حربهم هذه ضد الكريلا أيضاً".

وطالبت غزال شيخ محمد من الحزب الديمقراطي الكردستاني التوقف عن دعم اردوغان والعودة إلى رشده".

وأكدت أنهن في مؤتمر ستار وحركة المرأة الحرة سيصعّدن من وتيرة نضالهن ودعمهن للكريلا حتى النصر الذي سيتحقق بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وحملة الحرية للقائد تحت شعار "حان وقت حرية القائد".

وناشدت في ختام حديثها، كافة المؤسسات والحركات النسوية والناشطات لدعم مقاومة الكريلا وتصعيد مقاومتهم ونضالهم لتحقيق النصر.

أما عضوة دار المرأة في ناحية كوباني، شمسة أحمد، فقد استنكرت الهجمات التركية على باشور كردستان، وقالت إنهن لا يقبلن بالحرب والخيانة التي يخوضها الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكريلا.

وأكدت على مواصلة دعم مقاومة الكريلا، كما ناشدت شمسة أحمد أمهات الكرد دعم ومساندة نضال الكريلا والانتفاض من أجل المقاومة التي يبدونها لإيصال صوتهم إلى العالم أجمع، وعدم التزام الصمت تجاه هجمات الاحتلال التركي.

وبدورها قالت إدارية دار المرأة في ناحية كوباني، أيسر حج خليل، إن "دولة الاحتلال التركي تتجاوز حدودها وتهاجم الكريلا في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان"، وتساءلت قائلة "تلك ليست أراضيها، لماذا تهاجم تلك المناطق؟".

وتابعت أيسر حج خليل قائلة "شعبنا يواصل نضاله ودعمه لمقاومة الكريلا، ويؤكد ذلك عبر الفعاليات والأنشطة التي ينظمها وخروجه إلى الساحات وأمهات الشهداء والكريلا ضمناً".

وشددت أيسر على ضرورة الانتفاض في وجه العدوان التركي قائلة "لن نبقى في منازلنا نكتفي بالمشاهدة، بل سنواصل الفعاليات لمساندة مقاومة الكريلا حتى النصر".

وناشدت أيسر كافة النسوة تبنّي مقاومة الكريلا، وأن يكنّ أهلاً لتضحياتهم، بالإضافة إلى مناشدتها كافة الشعب الكردي في العالم أجمع تبنّي مقاومة الكريلا وتوحيد الصف الكردي في كل مكان.

(ج)

ANHA