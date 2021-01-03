ناشطات: العزلة المفروضة على القائد تقف خلفها دول الهيمنة العالمية

بعد قضاء أكثر من (22عامًا) منفردًا داخل سجن إمرالي، لم يُشف غليل الدول الراديكالية الهادفة إلى القضاء على العقول المفكرة وقادة الثورات في العالم، لتعمل على فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان داخل زنزانته الفردية في جزيرة إمرالي.

'أغلب الدول المسيطرة على الساحة الدولية ليس من مصلحتها كسر العزلة'

قبل (22عامًا) جاب أغلب دول العالم بحثًا عن مكان يمنحه اللجوء الإنساني، حاملًا معه أحلام أمةٍ تحلم بالحرية، وانتهى به المطاف في العاصمة الكينية نيروبي التي كانت محطته الأخيرة، قبل اختطافه من المخابرات التركية التي تلقت المساعدة من مخابرات دول عدة في العالم.

ومنذ اعتقاله وإلى اليوم، تشدد السلطات التركية العزلة على القائد أوجلان في زنزانته، تمنع من خلالها زيارة أسرته وموكليه له، ورغم هذه العزلة المشددة لا يزال الصمت مخيمًا على المنظمات التي تدّعي أنها إنسانية، وتدافع عن حقوق السجناء والمعتقلين قسرًا.

وبهذا الخصوص تقول الناطقة باسم مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل إن "القائد يناضل من أجل جميع شعوب المنطقة، وخاصة أنه في كل فترة كان يصدر توجيهات لهم من داخل إمرالي، وهذا ما كان يؤثر سلبًا في الأنظمة الفاشية التي تحاول السيطرة على عقلية شعوب المنطقة من خلال أفكارها السامة".

وأضافت مزكين خليل "لأغلب الدول يد في فرض العزلة على القائد، والسبب هو خشيتها من خروج الشعب من تحت سيطرتها، وخاصة الأنظمة الملكية وبعض الأنظمة التي أصبحت شبه ملكية، ومن الطبيعي أن تكون صامتة حيال ما يجري من انتهاك بحق القائد".

'فكره وفلسفته الحرة كانا سببًا في فرض العزلة عليه'

أما الناطقة باسم لجنة المرأة في مجلس عدالة إقليم الفرات فلك يوسف فقالت إن "فكر وفلسفة القائد الحرة جعلت الدول الفاشية تراجع حساباتها، وفي النهاية توصلت إلى حلّ، وهو فرض العزلة عليه داخل إمرالي، تفاديًا لخروج أية أفكار جديدة للقائد من شأنها أن تساعد في إيجاد حل للأزمة القائمة في الشرق الأوسط".

وأضافت فلك يوسف "نستطيع القول بأن ما يجري من صراعات في المنطقة، وخاصةً في أجزاء كردستان الأربعة من قتل وإحراق للمدن وقصف عشوائي عليها، مؤامرة دولية، ودولة الاحتلال التركي من المشاركين فيها، عبر العزلة على القائد عبد الله أوجلان".

وأشارت فلك يوسف إلى أن "ثورة روج آفا أثبتت لشعوب المنطقة بأن أفكار القائد لها دور مهم في توجيه الشعب لبر الأمان، ولهذا يجب على الشعب في المنطقة توحيد صوته لكسر هذه العزلة"، وأدانت دور المنظمات التي تدّعي أنها إنسانية أن تكتفي بلعب دور المتفرج في الوقت الذي يسلب فيه القائد من حقه.

(ج)

ANHA