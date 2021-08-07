ناشطات سياسيات: نثق بالكريلا فقط ولن نناشد القوى الدولية لأنها مشتركة في المؤامرة

تتّبع دولة الاحتلال التركي كل مرة أسلوباً جديداً في إطار المساعي التي تبذلها لإضعاف روح المقاومة لدى الشعب الكردي الساعي لكسر قفص العبودية الذي رسمته الدول الفاشية بالاتفاقيات والمؤامرات الدولية عليه منذ قرون.

ومنذ أكثر من 3 أشهر، تواصل دولة الاحتلال شن هجماتها على مناطق في باشور كردستان، لكن قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) تواجه هذه الهجمات بمقاومة بطولية وتحول دون تحقيق تركيا لأهدافها.

وحول قصف جيش دولة الاحتلال التركي لمناطق الدفاع المشروع والمقاومة التي تبديها قوات الكريلا في جبال كردستان التقت وكالتنا بعددٍ من الناشطات السياسيات اللواتي عبّرن عن رأيهن حول الحرب التركية على جبال كردستان.

'دولة الاحتلال التركي لا تهاجم قوات الكريلا فقط بل كل كردي'

العضوة في اللجنة المركزية بالحزب اليساري الكردي في سوريا، كولي حسن، قالت بأنه "منذ هزيمة مرتزقة داعش الذين كانوا أداة لتنفيذ مخططات دولة الاحتلال التركي في المعارك التي خاضوها في مدينة كوباني وكسر شوكة دولة الاحتلال، جن جنونها، وبدأت بالهجمات بشكل عشوائي على المناطق الكردية بكافة أنواع الأسلحة، ومنها الكيماوية المحرمة دولياً لتتمكن من احتلال هذه المناطق".

وتابعت "دولة الاحتلال التركي لا تهاجم قوات الكريلا فقط بل كل كردي يحارب من أجل حريته والحفاظ على ثقافته، ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر وهي تهاجم جبال كردستان، وتسعى للقضاء على الوجود الكردي هناك فتقصف بالمدافع منازل المدنيين وتدمرها وتزرع الخوف في قلوبهم لإضعاف روح المقاومة لديهم".

وأشارت كولي حسن أن "دولة الاحتلال التركي غيرت من سياساتها في المنطقة فبدأت باعتقال الكثير من السياسيين الكرد داخل أراضيها وفي باكور كردستان، وكذلك أعلنت الهجوم على جبال كردستان والهدف واضح هو تغيير ثقافة الشعب الكردي، وبعد هزائمها المتكررة على يد الكريلا تحاول افتعال حرب بين الكرد".

وفي ختام حديثها طالبت كولي حسن الدول والمنظمات الدولية بالتحرك لتوثيق الجرائم التركية في المنطقة ومحاسبتها، وتقديمها للمحاكم الدولية لإيقاف جرائمها ضد المدنيين.

'نحن الكرد نثق بالكريلا ولا نعوّل على غيرهم'

وبدورها قالت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، آلماز رومي، إن "هدف دولة الاحتلال التركي بات واضحاً وصريحاً وهو إجبار المدنيين على النزوح لتكمل مخططها في عملية تغيير ديمغرافية المنطقة كما فعلت في عفرين المحتلة، والهجمات على جبال كردستان جزء من هذه العملية".

ولفتت آلماز رومي النظر إلى أن "التغيير الديمغرافي الذي تقوم به دولة الاحتلال التركي ليس خافٍ بل هو أمام نظر جميع منظمات الحقوق الإنسانية لكنهم ملتزمون بالصمت، وحتى الآن لم يفعلوا شيئاً لأهالي المناطق التي احتلتها تركيا وأخرجتهم من بيوتهم".

وأكدت آلماز رومي ثقتها بقوات الكريلا ودفاعهم عن الكرد، وقالت: "نحن الكرد نثق بالكريلا ولا نعوّل على غيرهم ولا نناشد أحداً، لأن الجميع مشترك في هذه المؤامرة الناكرة للوجود الكردي في المنطقة والتي تخوضها دولة الاحتلال التركي على الكرد. وفي النهاية ستنتصر الكريلا وتكسر شوكة جيش دولة الاحتلال من جديد".

(ن ك/ج)

ANHA